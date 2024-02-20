Мосгорсуд приговорил бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии строгого режима за госизмену (ст. 275 УК РФ). Его также лишили воинского звания — полковник запаса, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года», — следует из судебного заключения.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют секретные материалы.

Игоря Кондрацкого арестовали в июне 2022 года в Москве, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, уголовное дело Кондрацкого связано с передачей информации, содержащей гостайну, иностранному государству. Подробности дела не разглашаются из-за грифа секретности.

В августе 2022 года Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста бывшего советника посольства. Информация об этом появилась в карточке на сайте суда также с пометкой о запрете публикации.

Игорь Кондрацкий работал в системе МИД России с 1992 года.