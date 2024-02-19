Мещанский районный суд ужесточили меру наказания бывшему совладельцу сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому — вместо домашнего ареста его вновь отправили в СИЗО. Бизнесмен будет находиться под стражей минимум до 15 марта, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Кирилл Якубовский занимал должность зампредседателя правления Экспобанка в середине 1990-х годов. В 2008 году он стал совладельцем холдинга, владеющего сетью магазинов «Азбука вкуса». В 2014 году Якубовский передал свою долю в «Азбуке вкуса» партнерам по бизнесу, а активы в «Кофе Хауз» — владельцу «Шоколадницы». В 2017 году бизнесмен основал сеть бюджетных гибрид-отелей Netizen, на которые привлек 150 млн евро инвестиций.

По данным BFM, поводом для ужесточения меры пресечения Якобовскому стало нарушение им условий домашнего ареста. По утверждению следствия, несмотря на запрет, бизнесмен посещал медицинский центр, кафе, рынок и банк. Его адвокаты намерены обжаловать принятое решение с в апелляции, настаивая на том, что их подзащитный меру пресечения не нарушал.

Бизнесмена задержали в апреле 2023 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание, которое предусматривает эта статья, — до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Как писал «Коммерсантъ», суд отправил Якубовского в СИЗО по ходатайству следственного департамента МВД.

В июне 2023 года Мещанский суд Москвы не нашел оснований для продления срока ареста бизнесмена, в результате Якубовского отправили под домашний арест, запретив ему пользоваться связью, в том числе и интернетом.

Как полагают следователи, бизнесмен входил в организованную группу, которая, возможно, похитила более $13 млн. Как передавал ТАСС, фигуранты дела якобы получили эти деньги в период с 2012 по 2015 годы от предпринимателей, которые от имени своих офшорных компаний предоставили займы холдинговой компании «Ви Эм Эйч Уай холдингс лимитед» (V.M.H.Y. Holdings Limited), бенефициарным владельцем 25% доли в ней был Якубовский. Одним из потерпевших считается бизнесмен Михаил Вишняков.

Кроме Якубовского МВД считает причастными к этому преступлению генерального директора одной из дочерних компаний холдинга — ООО «Ппфин холдинг» Светлану Безрукову. Она находится под домашним арестом. Еще одним обвиняемым стал бывший совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрей Вдовин. Он скрылся от следствия и объявлен в розыск.