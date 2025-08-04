Активная сторонница президента США Дональда Трампа и бывшая ведущая телеканала Fox News Жанин Пирро заняла должность федерального прокурора столичного округа Колумбия. Сенат одобрил ее кандидатуру 50 голосами против 45. Все присутствовавшие демократы проголосовали против.

Утверждение кандидатуры Пирро в Сенате не обошлось без проблем. Демократы говорили о том, что она распространяла заявления Трампа о фальсификации результатов президентских выборов 2020 года и защищала его на Fox News после штурма Капитолия в январе 2021 года. Они считают, что Пирро, заняв должность прокурора, будет действовать в интересах Трампа.

Жанин Пирро, которая ранее была помощником прокурора округа Вестчестер, а после занимала должность окружной судьи и окружного прокурора, в течение 10 лет вела свое шоу на Fox News — «Правосудие с судьей Жанин».

Республиканцы, наоборот, поддержали кандидатуру Пирро. По словам главы судебного комитета Чака Грассли, она — «первопроходец», в частности, в работе по борьбе с домашним насилием и преступлениями против детей. Он также отметил, что у Пирро «выразительная и яркая натура».

В число бывших сотрудников телеканала Fox News, которые получили высокие должности входят глава Минобороны США Пит Хегсет, а также министр транспорта Шон Даффи.

Кроме того, назначение Пирро должность произошло спустя несколько дней после того, как Сенат одобрил кандидатуру Эмиля Бове, бывшего адвоката Трампа, в состав апелляционного суда.