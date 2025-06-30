Бывший старший тренер сборной России по фристайлу, командир десантно-штурмового подразделения Никита Васильев погиб в зоне проведения военной операции. Об этом сообщается на сайте Федерации фристайла Санкт-Петербурга.

Заслуженный тренер Чувашский Республики погиб в возрасте 36 лет при штурме населенного пункта Малиновка, говорится в сообщении.

«Никита был предан своему делу и спорту. Любил детей, любил трудиться и любил нашу Родину, во имя которой отдал свою жизнь», — отметили в федерации.

Васильев занимал должность старшего тренера российской сборной на протяжении семи лет, среди тех, кого он готовил, — победители и призеры крупных международных соревнований.

В Федерации фристайла России отметили, что Васильев был предан своему делу и виду спорта, популяризацией которого он занимался. В организации выразили свои глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам мужчины.

«Его уход — большая потеря для нас и российского фристайла. Мы будем помнить его как профессионала и друга, соратника и надежного товарища, который не только вносил вклад в развитие зимних видов спорта, но и был примером стойкости, храбрости и любви к Отчизне», — говорится в сообщении.

Никита Васильев изначально профессионально занимался горными лыжами, пришел во фристайл в возрасте 14 лет. Своим девизом он называл принцип «вперед и только вперед». Главной гордостью называл свою семью.

Васильев рассказывал, что переломным моментом в спорте для него стал переход в тренерство после разрыва крестообразной связки, когда он понял, что не сможет больше выступать в качестве спортсмена.

Говоря о своих планах на будущее, Васильев признавался, что хочет научиться «видеть в людях их истинные лица», а главной мечтой называл золотую олимпийскую медаль.

В апреле 2022 года чемпионка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр Анастасия Таталина опубликовала в «Спорт-Экспрессе» открытое письмо на имя министра спорта, в котором обвинила Васильева в «унижении, безответственности, безразличии и обесценивании» ее достижений. Позднее мать Таталиной заявила о домогательствах по отношению к ней со стороны тренера.

В Министерстве спорта пообещали провести проверку, однако ее результаты не были опубликованы. В июне 2022 года с Васильевым не продлили контракт и он покинул пост тренера в российской сборной.

«С нами не стали продлевать контракты, обоснований предъявлено не было, нас никто ни о чем не спрашивал. Связано ли это решение с делом Таталиной? Было много различных факторов, но сейчас это уже особого значения не имеет — решения приняты и мусолить эту тему я смысла не вижу», — комментировал эту ситуацию Васильев.

Он также говорил, что рассматривает варианты переезда для работы со сборной другой страны, «в которой принимаются нормальные решения».