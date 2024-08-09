Ранее судимый военнослужащий, заключивший с Министерством обороны контракт на участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, приговорен к условному сроку за вождение в нетрезвом виде и нападение на двух полицейских, сообщает “Газета.Ru” со ссылкой на решение Астраханского гарнизонного военного суда.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде и применение насилия к представителям власти мужчину приговорили к условному сроку в 2,5 года, а также назначили испытательный срок продолжительностью два месяца. Его автомобиль был конфискован в пользу государства.

Сотрудники ДПС 18 февраля 2024 года остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился нетрезвый рядовой по фамилии Кашин. Полицейские почувствовали исходящий от водителя запах алкоголя и на этом основании решили «отстранить военного от вождения».

В ответ на это Кашин проявил агрессию, а когда сотрудники полиции попытались надеть на него наручники, начал вырываться и ударил одного из правоохранителей ногой в голову. Второй полицейский получил удар ногой в живот в наркологическом диспансере, куда нарушитель был доставлен после отказа пройти на месте проверку на содержание алкоголя в крови.

Взятые у водителя анализы показали, что он употреблял алкоголь и наркотические вещества с тетрагидроканнабинолом. При медицинском освидетельствовании пострадавших полицейских выяснилось, что один из них при нападении Кашина получил ушиб таза, а другой — ссадину лобно-височной доли. В решении суда уточняется, что полученные травмы не представляют опасности для жизни и здоровья пострадавших.

В 2021 году Кашин уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и был приговорен к исправительным работам, впоследствии замененным на четыре месяца лишения свободы в колонии-поселении.

Тем не менее, суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что в 2023 году нарушитель заключил контракт с Минобороны и участвовал в СВО как гранатометчик. Кроме того, при вынесении приговора было учтено, что после драки с полицейскими мужчина подписал новый контракт, чтобы продолжить службу в зоне СВО, пожертвовал 20 тысяч рублей в социальный центр для несовершеннолетних “Радуга” и раскаялся в своих действиях.

Суд также учел, что Кашин рос без отца и проживает с мамой и бабушкой, отмечается в приговоре.