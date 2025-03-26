Бывший участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров задержан по подозрению в хищении более 1 млн рублей при реализации программы «Пушкинская карта». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Представитель Кадырова назвал интерес следствия к певцу шокирующей новостью для его менеджмента.

Как сообщает Следственный комитет, в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, в начале 2023 года один из фигурантов «разработал сложный многоэтапный план» хищения средств, выделяемых в рамках программы «Пушкинская карта», и привлек к нему сотрудника московского киноконцертного зала «Эльдар». Как пишет телеграм-канал Mash, речь идет о знакомой Кадырова, заместителе художественного руководителя киноконцертного зала Елене Гурко.

Фигуранты дела подали заявку от «Эльдара» на платформу «PRO.Культура РФ», чтобы провести концерт по программе «Пушкинская карта». По данным «Московского комсомольца», это был концерт «Посвящение великим певцам», состоящий из песен известных исполнителей. Тогдашний глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский одобрил включение концерта в реестр мероприятий по «Пушкинской карте». Издание предполагает, что он, «скорее всего, не знал о замыслах Кадырова».

После заключения договора о выступлении Кадырова фигуранты дела искали в интернете молодых людей 14-22 лет, у которых были «Пушкинские карты» с неистраченными средствами, и покупали на них билеты на фиктивные мероприятия. Также злоумышленники подыскивали тех, кто мог оформить «Пушкинские карты» с указанием заведомо недостоверных личных данных. Таким образом был продан и фиктивно погашен 321 билет, сообщили в СК.

«При проведении мероприятия соучастники фиктивно гасили билеты, при этом зрителей на нем не было. В дальнейшем соучастники предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 млн руб. бюджетных средств и денежных средств банка», — заявили в ведомстве.

По данным Mash, правоохранительные органы обратили внимание на мошенническую схему из-за нестандартно крупного размера сумм, которые выделялись с государственного счета на организацию концертов Кадырова.

Коллеги Гурко в разговоре с МК отметили, что она «всегда была крайне осторожной», и предположили, что ее могли подставить недоброжелатели. Несколько сотрудников «Эльдара» заявили, что концерт «Посвящение великим певцам» в феврале 2023 года все же состоялся, но на него пришло мало зрителей. По информации издания, этот факт смутил Гурко, которая отказалась от дальнейшего сотрудничества с Кадыровым. Друзья женщины отметили, что все договоренности между сторонами носили устный характер и Гурко не ставила подписей под официальными документами.