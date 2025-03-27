Диктор телевидения, бывшая ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Судец рассказала в программе RTVI «Легенда», что ее третий муж страдал алкоголизмом.

«Он рано ушел, Миша. Мы с ним шесть лет прожили. К сожалению, болезнь эта не излечивается. Алкоголизм», — сказал Судец.

«Алкоголизм — это хуже рака. И мне очень жалко тех людей, которые живут с алкоголиками, которые их терпят, потому что я все это на себе испытала. Это очень тяжело», — призналась Судец.

По ее словам, в те периоды, когда алкоголики не пьют, они становятся необыкновенно злобными и жестокими. «Ну, а потом капелька попадает, и начинается все сначала. Это болезнь, к сожалению», — заключила Судец.

Ранее бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов рассказал RTVI, как бросил пить. По словам музыканта, это произошло благодаря его жене Виктории.

«Она как-то заявила, что если мы будем общаться, то это не будет алкоголь. Потому что, говорит, “я не готова вот это все понимать, терпеть”. И здесь выбор стоял: либо это семья нормальная, либо это просто периодические алкогольные завесы. Все мы взрослые люди и выбор делаем сами», — сказал Богомазов.