Бывший ведущий британской вещательной корпорации Би-би-си Хью Эдвардс получил шесть месяцев условно за хранение детской порнографии. Как передает Sky News, такое решение принял Вестминстерский магистратский суд в Лондоне.

Эдвардс признал себя виновным по трем пунктам обвинения в создании непристойных изображений детей.

Как сообщили на судебном заседании, экс-ведущий Би-би-си заплатил до £1,5 тыс. ($2 тыс.) педофилу, который в период с декабря 2020 года по август 2021-го отправил ему 41 изображение противозаконного характера.

Предполагаемый возраст большинства детей на этих изображениях составлял от 13 до 15 лет, но одному было от семи до девяти лет.

Экс-ведущему предстоит пройти программу лечения сексуальных преступников и 25 сеансов реабилитации. Его также на семь лет включат в реестр сексуальных преступников, из-за чего он будет обязан сообщать полиции о своем местонахождении.

Вынося приговор, судья Пол Голдспринг заявил, что репутация Эдвардса «разорвана в клочья». В Би-би-си после приговора суда заявили, что «потрясены» преступлениями бывшего сотрудника.

«Он предал не только Би-би-си, но и зрителей, которые ему доверяли», — добавили в вещательной корпорации.

Хью Эдвардсу 63 года, он пришел на работу в Би-би-си в 1984 году. Ведущий 20 лет проработал в новостной программе Ten O’Clock News, освещая такие события, как смерть и похороны королевы Елизаветы II и свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон.