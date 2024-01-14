Бывший владелец сети магазинов электроники и бытовой техники «Техносила» Михаил Кокорич, основатель нескольких космических компаний в США и Европе, сообщил об отказе от гражданства России. Он объяснил это «фундаментальным несогласием» с действиями российского руководства.

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от своего гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь с этой страной», — написал Кокорич в социальной сети LinkedIn.

По его словам, это решение продиктовано «фундаментальным несогласием» с политикой российского правительства, в том числе с началом Россией вооруженных действий на Украине в феврале 2022 года.

Кокорич опубликовал сертификат о выходе из гражданства, выданный посольством России. Из документа неясно, в какой стране он был выдан.

Михаил Кокорич родился в Читинской области 11 октября 1976 года, он выпускник физического факультета Новосибирского государственного университета. Предприниматель основал больше 20 компаний в разных сферах, включая сеть магазинов «Уютерра», владел сетью магазинов «Техносила». В 2011 году основал частную российскую космическую компанию Dauria Aerospace, которая сотрудничала с Роскосмосом.

В 2017 году Кокорич вместе с бывшим топ-менеджером «Сбера» Львом Хасисом основал в США космический стартап Momentus. В январе 2021 года Кокоричу пришлось покинуть пост гендиректора Momentus из-за американского закона о нацбезопасности, который закрыл россиянину доступ к изобретениям компании, задействованной в космической отрасли США.

После ухода с поста гендиректора Momentus Кокорич переехал в Швейцарию, где основал компанию Destinus. В феврале 2022 года этот стартап привлек $29 млн от инвесторов, пишет Forbes.

В октябре 2023 года стало известно, что от российского гражданства отказалось рекордное за последнее время число людей. Как сообщал директор консульского департамента МИД Алексей Климов, в 2023 году выйти из гражданства пожелали 4,4 тыс. человек.

До этого РБК писал со ссылкой на департамент информации и печати МИД, что за 2022 год от российского гражданства отказались 4 306 человек. Издание отмечало, что показатель 2022 года оказался максимальным за последние три года: в 2020-м от российского паспорта отказались 3 877 человек, в 2021-м — 4 055. В 2019-м от российского гражданства отказывались 4 356 раз.