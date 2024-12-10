Измайловский районный суд Москвы приговорил к 19 годам лишения свободы и штрафу в 400 млн рублей экс-председателя совета директоров банка БКФ, основательницу компании «Русский продукт» Ольгу Миримскую по делу о даче взятки следователю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Финансиста признали виновной в попытке подкупа судей и даче взятки следователю на общую сумму $1,8 млн. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Гособвинение запрашивало для Миримской 20 лет лишения свободы, а также штраф в размере 500 млн рублей.

Проходящий по делу экс-следователь Следственного комитета России Юрий Носов приговорен к 11 годам колонии общего режима со штрафом 55,7 млн рублей. Он лишен права занимать должности в правоохранительных органах в течение десяти лет после отбытия наказания, а также специального звания «подполковник юстиции». Прокуратура просила приговорить Носова к 13 годам лишения свободы со штрафом в 111 млн рублей.

По версии следствия, банкир в 2016 году дала взятку следователя Юрию Носову двумя подержанными автомобилями общей стоимостью 3 млн 250 тыс. рублей за уголовное преследование ее бывшего гражданского мужа — совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова, которого обвиняли в похищении дочери Миримской, писал «Коммерсант».

Вместе с суррогатной матерью девочки и еще несколькими фигурантами Смирнов был объявлен в розыск, однако в 2020 году Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение, уголовное преследование было прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления. В ноябре 2016 года Миримской вернули дочь, которая была вывезена на Кипр.

В 2021 году Миримскую и следователя Носова арестовали. По версии следствия, в октябре 2016-го Миримская «организовала приобретение» для экс-следователя подержанного автомобиля Honda-CR-V стоимостью 1,25 млн рублей, затем в декабре того же года по указанию экс-главы банка для Носова был куплен внедорожник Mitsubishi Outlander за 2 млн рублей. Первый автомобиль был оформлен на жену Носова, а второй — на отца.

Помимо дачи взятки следователю банкиру вменили также три эпизода покушений на дачу взяток в 2014—2016 годах судьям Пресненского районного суда и 9-го Арбитражного суда столицы на общую сумму $1,75 млн за вынесение в ее пользу решений в рамках спора по разделу имущества с другим ее бывшим мужем, бывшим топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем.