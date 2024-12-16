Бывший заместитель директора департамента военного имущества Минобороны причастен к хищению более 600 млн рублей, выделенных на инфраструктурный проект. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко.

Фамилию бывшего замглавы департамента, а также его процессуальный статус Курносенко не назвал.

По словам начальника ГУЭБиПК, совместно с сотрудниками ФСБ был задокументирован факт хищения, совершенного при участии руководителей коммерческих структур. Курносенко отметил, что похищенные средства были выделены на инфраструктурный проект.

В начале ноября 2023 года «Ъ» писал, что Басманный суд Москвы арестовал замдиректора департамента военного имущества Владимира Шишова и гендиректора «ИФК «РНГС Капитал»» Дмитрий Левченко по делу о махинациях с пиломатериалами для строительства укреплений в зоне военной операции.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено в октябре 2023 года, отмечало издание. Оперативно-разыскные мероприятия проводили сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ и ГУЭБиПК МВД.

Шишов — действительный государственный советник третьего класса. До работы в Министерстве обороны он занимал должность заместителя руководителя Рослесхоза.