Бывший замначальника филиала Управления лесного хозяйства Минобороны России Александр Случак отправлен под домашний арест по делу о крупном мошенничестве при рубке леса. Второй обвиняемый по делу — гендиректор ООО «Транслесстрой» Озман Авдолян — отправлен под стражу.

Как сообщил телеграм-канал военных следственных органов СК, которые расследуют дело, экс-замначальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны и глава «Транслесстроя» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет).

По версии следствия, в 2022 году Случак и Авдолян, исполняя многомиллионный госконтракт по рубке лесных насаждений Минобороны, занизили стоимость подлежащего вырубке леса, похитив не менее 20 млн рублей. Похищенные деньги они распределили между собой.

Суд отправил Авдоляна под стражу, Случаку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Арестовано имущество обвиняемых общей стоимостью более 25 млн рублей.

Расследование дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК.

ФГАУ «Управление лесного хозяйства» («Оборонлес») находится в ведомственном подчинении Департамента имущественных отношений Минобороны. Специалисты ведомства контролируют соблюдение лесного законодательства, проводят работы по охране военных лесов и обеспечению ВС древесиной.

В состав лесного хозяйства оборонного ведомства входят 119 участковых лесничеств в 62 регионах, численность работников по штату составляет 5,4 тыс. человек (из них более 900 ­- лесные военные пожарные).