Савеловский суд Москвы приговорил бывшего заместителя гендиректора ПАО «Ил» Андрея Новожилова к шести годам колонии по делу о мошенничестве при разработке военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Наряду с Новожиловым осуждены бывший директор Центра проектно-конструкторских технологий (ЦПКТ) Московского авиационного института (МАИ) Вячеслав Хван и экс-начальник планово-диспетчерского отдела ЦПКТ Игорь Титов. Всех троих суд признал виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

Хван получил 5 лет колонии, Титова приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно. Помимо того, Новожилову назначен штраф в размере 800 тыс. рублей, Хвану и Титову — штрафы на 700 тыс. и 500 тыс. соответственно.

ТАСС со ссылкой на материалы дела передает, что Новожилов, Хван и Титов обвиняются в махинациях при разработке Ил-76МД-90А, на которую было выделено 9 млрд рублей.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сначала привлекла к работам ПАО «Ил», а это предприятие затем обратилось к МАИ. В дальнейшем «Ил» якобы отказался от услуг МАИ, но «деньги туда почему-то продолжали поступать», сказано в материалах.

По версии следствия, Новожилов, Хван и Титов похитили 4,2 млн рублей при опытно-конструкторских работах по созданию элементов крыла для перспективного топливозаправщика на базе Ил-76МД-90А, отмечал «Ъ».

По данным издания, гособвинитель запрашивал для каждого из троих фигурантов по семь лет лишения свободы. Сами обвиняемые своей вины не признали.

ПАО «Ил» (Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина) входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»). Новожилов окончил МАИ, работать в «Ил» он начал с 1984 года, отмечает ТАСС.