Бывшего заместителя главы администрации Пскова — начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого приговорили к десяти годам колонии строгого режима по делу о получении взяток. Кроме того, экс-чиновнику назначили штраф в размере 5 млн 700 тысяч рублей и запретили занимать должности на государственной службе в течение десяти лет, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по региону.

Грацкого признали виновным по пункту «в» части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в виде денег и иного имущества за совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателей, за общее покровительство и попустительство по службе в крупном и особо крупном размерах).

Суд установил, что Грацкий с 2022 по 2023 год получил в качестве взяток автомобиль стоимостью 5,6 миллиона рублей, 200 тысяч рублей на покупку массажного кресла и наручные часы стоимостью более 50 тысяч рублей.

Общая стоимость полученных средств и имущества превысила шесть миллионов рублей. Взятки за покровительство чиновник получал от компаний, занимающихся дорожными работами.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области, имущество, полученное в качестве взятки, конфисковано в доход государства.