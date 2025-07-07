Суд в Москве арестовал бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова. Как сообщили в СКР, против генерал-полковника возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере.

В ведомстве заявили, что сбором материалов к делу против Стригунова занимались сотрудники СКР, департамента военной контрразведки ФСБ России и Главного управления собственной безопасности Росгвардии.

В сентябре 2014 года МВД России и компания «СУ Ремстройторг» заключили многомиллионный госконтракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за выполнением работ был поручен Стригунову.

В том же году генерал-полковника, зная об ограничениях использования учебного центра из-за несоответствия площади участка и близости к аэропорту, приказал подчиненным все равно начать строительство. В итоге условия контракта не были выполнены, центр так и не ввели в эксплуатацию. Это нанесло государству ущерб более чем в 2 млрд рублей, отмечает следствие.

Кроме того, уточнили в СКР, в 2012—2014 годах офицер принял взятки от коммерческих организаций на сумму более 66 млн рублей. По данным Следственного комитета, в обмен Стригунов пообещал общее покровительство в выполнении многомиллионных госконтрактов на строительные работы.

«Стригунов задержан в городе Москве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе СКР.

Как сообщили РБК в Росгвардии, дело против Стригунова связано со злоупотреблениями при строительстве одного из полигонов Сибирского округа. В январе 2020 года он стал первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии России — главнокомандующего войсками национальной гвардии России, в 2023 году стал был уволен и переведен в советники главы Росгвардии Виктора Золотова.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник пишет, что ущерб от действий Стригунова «измеряется сотнями миллионов рублей». По одной из версий, генерал находится в СИЗО «Лефортово».

Офицер отмечен орденами Невского, «За военные заслуги» и Почета, а также многочисленными медалями. По данным «Ъ», Стригунова могли перевести в советники Золотова из-за рапорта, поступившего на генерала от сотрудников службы безопасности Росгвардии.