Экс-заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которого обвиняют в получении взятки, отрицает попытку скрыться от следствия и утверждает, что намеревался отправиться в зону проведения военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Адвокат Вахрина заявил, что они с директором ООО «Специализированный застройшик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык, которого следствие считает взяткодателем, не знали о возбуждении уголовного дела и «направлялись в сборный пункт для отправки в зону проведения специальной военной операции», а это нельзя расценивать как попытку скрыться.

Уголовное преследование в свой адрес Вахрин связал с антикоррупционной деятельностью, которую вел на посту заместителя главы региона.

Вахрина и Гоцыка арестовали 8 июня по решению Басманного районного суда Москвы. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы).

Директору ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» вменяют дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы).

В реестре застройщиков указано, что «СЗ Восток Девелопмент» возводит архитектурный ансамбль «Вознесенский» на улице Щербакова в Тюмени, на берегу реки Туры. Три здания были сданы в эксплуатацию в 2021 году, еще пять домов должны сдать в 2027 году. Кроме того, глава компании анонсировал строительство первого в городе пятизвездочного отеля на 150 номеров рядом с ЖК.

Вячеславу Вахрину 57 лет, он родился в Перми, окончил физический факультет Пермского государственного университета по специальности «радиофизика и электроника» и юридический факультет по специальности «юриспруденция». С 1993 по 2007 годы на общественных началах работал помощником депутата Госдумы (какого — не уточняется).

В 1995 году Вахрин прошел подготовку в Российской академии госслужбы при президенте (ныне — РАНХиГС) и был зачислен в кадровый резерв госслужащих. До 1998 года работал в коммерческих и некоммерческих организациях, потом стал гендиректором юридической фирмы «Правовая инициатива». В 2001—2006 годах заседал в законодательном собрании Пермской области, где входил в комитет по соцполитике и правам человека, а также состоял в квалификационной коллегии судей Пермской области как избранный заксобранием представитель общественности. В начале 2010 года Вахрина поставили во главе Госжилинспекции Тюменской области, а через два назначили заместителем главы региона.

Младший брат чиновника, бизнесмен Антон Вахрин, находится в колонии, где отбывает срок за убийство оператора АЗС «Лукойл» Елены Шляпниковой. Как установило следствие, в ходе ссоры во время отдыха на даче он сначала застрелил свою знакомую из травматического пистолета, охотничьим ножом отрезал ей голову, чтобы скрыть пулю, а потом приказал своему подчиненному расчленить труп женщины и выбросить останки в реку Чусовую. Осенью 2017 года его приговорили к 9,5 года лишения свободы. До этого — в 1998 году — он был осужден на четыре года колонии за разбой, кражу и угрозу убийством, но отсидел три года и вышел на свободу условно-досрочно.

После второго приговора Антон Вахрин неоднократно подавал прошения о смягчении наказания. В 2023 году Кунгурский суд удовлетворил его ходатайство об отправке на принудительные работы, но родственники Шляпниковой возмутились тем, что не присутствовали на слушании и узнали о его итогах из СМИ. В результате краевой суд отменил решение предыдущей инстанции, и Вахрин остался в колонии. Он также дважды просился на УДО, последний раз — в феврале 2024 года, но получил отказ.