В Москве задержан экс-замминистра просвещения России, подозреваемый в многомиллионном хищении бюджетных средств, сообщает МВД. По данным телеграм-каналов «112» и Shot, речь идет о Денисе Грибове, который в августе был уволен с поста в министерстве после того, как против него возбудили дело.

Как отметили в МВД, бывшего замминистра задержали в одном из столичных аэропортов, он был в федеральном розыске.

По данным следствия, злоумышленник вместе с сообщниками разработал криминальную схему по хищению денег, выделенных из бюджета России на развитие профессионального образования.

Сообщниками задержанного в ведомстве назвали экс-проректора подведомственного института, а также руководителя и сотрудника фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров.

Участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников, но в действительности необходимые мероприятия не проводились.

«Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 млн рублей были похищены и распределены между подозреваемыми», — добавили в МВД.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Еще трое «участников преступной деятельности» недавно тоже были задержаны — им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Экс-замминистра предъявили обвинение заочно и задержали по прилету из-за границы, сказано в сообщении.

Shot публикует карточку из базы розыска МВД, в которой сказано, что подозреваемый родился в городе Френштат (Чехия) 23 января 1980 года. Эти данные и фото в карточке совпадают с информацией о Денисе Грибове на сайте Минпросвещения.

Грибов — кандидат философских наук, до того, как занять пост замминистра, он был советником руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.