В Омске задержан бывший первый замминистра труда и социального развития региона Сергей Добрых. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ), сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Омской области.

Добрых считают одним из фигурантов уголовного дела о превышении служебных полномочий группой лиц (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), которое возбудили в сентябре в отношении директора «Омского дома-интерната» Владимира Метлицкого и нескольких чиновников из Минтруда.

По версии следствия, фигуранты дела за счет внебюджетных источников финансирования дома-интерната приобрели автомобиль стоимостью 3,3 млн рублей. По данным областной прокуратуры, машину передали в оперативное управление другому омскому учреждению — «Соцзащите». Следователи установили, что по факту авто передали «для нужд первого заместителя министра», то есть Сергея Добрых.

«Таким образом были нарушены интересы дома-интерната и его постояльцев», — говорится в заявлении прокуратуры.

По делу о превышении полномочий экс-чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством о помещении Добрых под домашний арест.

В начале сентября в рамках расследования этого уголовного дела был задержан директор дома-интерната 70-летний Владимир Метлицкий. Суд назначил ему домашний арест. Телеграм-канал NGS55 сообщал, что дело было связано с покупкой китайского внедорожника HAVAL F7.