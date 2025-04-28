Военные следственные органы завели уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении государственного оборонного заказа в отношении бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олега Васенина. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

В ходе расследования было установлено, что в 2022 году между Управлением имущественных проектов специального назначения Минобороны и ООО «Транслом» был заключен крупный контракт в рамках государственного оборонного заказа.

Предметом контракта являлось оказание услуг по приему вторичного сырья. Ответственность за надлежащее исполнение условий этого контракта была закреплена за Васениным.

В течение 2022-2023 годов Васенин, используя заведомо ложные документы о стоимости вторсырья, незаконно присвоил себе свыше 240 млн рублей государственных средств.

В СКР добавили, что по ходатайству военного следователя суд избрал Васенину меру пресечения в виде заключения под стражу. По статье о мошенничестве ему грозит до десяти лет лишения свободы.