Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к 9,5 года колонии строгого режима бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева по делу о наркотиках. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд признал Бугаева виновным в попытке сбыта наркотиков (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК). Алексея Бугаева задержали в октябре 2023 года в Краснодаре с почти полукилограммовой партией мефедрона. Согласно материалам суда, он забрал 494,8 г наркотика из тайника, координаты которого получил в СМС.

По версии обвинения, бывший спортсмен планировал сбыть мефедрон, но не успел, поскольку был задержан. При задержании Бугаев оказал сопротивление полицейским.

Сам экс-футболист утверждал в показаниях, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полицейским «изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься».

Телеграм-каналы писали, что Бугаев пытался заработать, чтобы оплатить долги, и планировал разложить мефедрон по «закладкам» в Краснодаре и Сочи. Shot утверждал со слов экс-футболиста, что он признался в незаконной деятельности и перед задержанием успел разложить закладки возле общежитий Кубанского аграрного университета.

Адвокат Бугаева Екатерина Макличенко позже заявляла, что полицейские якобы сфальсифицировали доказательства по делу экс-футболиста, сняв «постановочные» фото с ним и свертком наркотиков, и требовали у его жены взятку в размере 3 млн рублей. В декабре Бугаев подал иск к Минфину России и ГУ МВД по Краснодарскому краю, требуя компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей. В иске утверждалось, что распространенное полицией видео с Бугаевым «искажает реально имевшие место события и порочит его достоинство и репутацию».

Однако после того, как показания Бугаева были оглашены в суде, он «полностью признал вину и раскаялся в содеянном», сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани. При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Бугаева ребенка, раскаяние и многочисленные награды за успехи в спорте.