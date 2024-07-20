Бывшая жена сотрудника петербургской администрации Алексея Суханова утверждает, что он пытался похитить у нее сына. Вмешавшаяся в конфликт соседка сообщила, что чиновник назвал ее «тварью» и велел «‎свалить». Об агрессивном поведении Суханова писали и раньше, а канал «Осторожно, новости» публиковал видео его нападения на экс-супругу. RTVI поговорил с участниками этой истории.

19 июля утром Суханов приехал в поселок Киссолово (Ленинградская область) в дом к своей бывшей жене Ольге. Его сопровождали более 10 человек — работники опеки, судебные приставы, личная охрана. Предполагалось, что они заберут детей, которые по решению суда должны жить с отцом.

Ольга снимала происходящее на видео. Судя по записи, при виде отца дети (им 8, 11, 13 лет) убежали в ванную и заперлись. За кадром слышно, как восьмилетний сын Суханова просит отца и опеку уйти, а они убеждают мальчика, чтобы он вышел и поговорил с ними «‎как мужчина». Не дождавшись результата, чиновник вскрыл дверь ванной и попытался поймать детей, но они убежали на третий этаж.

«‎Пристав стал уговаривать: “Вам будет лучше с отцом”. У детей паника. Гоняют их по клетке. Дети спрятались за меня. Отец вытащил их, схватил [сына] Тимофея и мимо приставов побежал к машине», — рассказала Ольга RTVI.

Очевидцы засняли, как чиновник с мальчиком на руках выбежал из дома к автомобилю. Судя по видео, ребенок кричал, плакал и цеплялся за забор, 13-летняя сестра пыталась выхватить его и пинала отца, но тот силой затолкал сына в машину. Дочь Суханова легла на капот, чтобы не дать ему увезти своего брата. Мальчик сумел сбежать, и до отъезда приставов и отца дети прятались у соседей.

«‎Всё происходило с участием судебных приставов-исполнителей. И я против того, чтобы СМИ комментировали исполнение решения суда об определении места жительства детей с отцом. И не даю согласие на распространение своего изображения в любой форме», — заявил RTVI Алексей Суханов.

Его бывшая жена утверждает, что не могла дозвониться в полицию, потому что у нее на смартфоне «‎каким-то образом был заблокирован номер 112». По словам Ольги, у ее младшего сына после встречи с отцом остались синяки на теле.

Алексей Суханов с женой развелись в 2021 году, она обвиняла его в избиении и угрозах убийством. В ноябре 2023 года «‎Осторожно, новости» опубликовали видео, запечатлевшее, как утверждалось, нападение чиновника на Ольгу. В кадре мужчина валит женщину на асфальт, садится сверху и избивает, а находящиеся рядом дети пытаются его остановить, кричат «‎Маму убивают!» и зовут на помощь.

По словам Ольги, видео было снято ее соседями. Бывшая жена Суханова утверждала, что в тот раз он приехал в Киссолово с подчиненными и попытался вскрыть замок, чтобы попасть в дом. В разговоре с «Осторожно, новости» соседи женщины характеризовали чиновника как «‎жестокого человека» и «‎садиста», который, по их мнению, не может смириться с ее уходом.

Сам Суханов тогда заявлял петербургскому изданию 78.ru, что его бывшая жена «удерживает детей», поэтому он приехал к ней с инспекторами по делам несовершеннолетних. «Поскольку замки заменены, попасть туда нельзя, хотя это моя собственность. Пришлось вскрывать», — объяснял чиновник. Он утверждал, что Ольга ведет затворнический образ жизни, и дети якобы не ходят в школу. Свои действия он оправдал тем, что при его попытке войти женщина «выскочила и стала нападать».

По решению Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга дети Сухановых должны жить с отцом, а мать — выплачивать на них алименты. Адвокат Ольги заявил RTVI, что суд вынес такое решение «‎исходя из заключения органов опеки и проведенного опроса детей», хотя, по его словам, дети очень близки с матерью. При этом он отрицает вероятность того, что Суханов мог воспользоваться служебным положением и воздействовать на суд и детей.

Алексею Суханову 41 год, в 2004 году он окончил Военмех, где изучал ракетостроение. С 2013 года занимает пост директора Санкт-Петербургского госучреждения «Служба заказчика Василеостровского района». Эта организация занимается техническим надзором по ремонту и возведению социальных объектов — школ, детсадов, спортплощадок.

Согласно данным, опубликованным на сайте администрации Василеостровского района, декларированный доход Алексея Суханова в 2022 году составил 7,6 млн рублей. Последние годы он учился в аспирантуре Военмеха, писал научные статьи и готовился стать кандидатом технических наук. После общения с журналисткой RTVI Суханов заблокировал ей доступ к своему аккаунту в Telegram.