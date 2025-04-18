На Пасху, 20 апреля, в Москве ожидается температура выше 20 градусов и погода без осадков. Об этом рассказал RTVI руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Шикарная погода ожидается и на Пасху, и на день после Пасхи. В Москве и Подмосковье — июньские +20…+25 градусов, без осадков и слабый южно-юго-западный ветер, но не сильный, во всяком случае», — сказал он.

По словам синоптика, 22 апреля прогнозируется изменение погоды, которое начнется с небольшого дождя, возможны грозы. За этим последует снижение температуры до +13…+15 градусов.

«То есть, вот этих эксклюзивных, я бы сказал, +23…+25 градусов уже в Москве и Подмосковье не будет не только до конца недели, но и, скорее всего, до конца апреля месяца», — отметил Шувалов.

Начиная с 23 апреля изменение воздушной массы приведет к минимизации осадков.

«Во вторник и среду еще могут быть дожди, а потом наступает период без осадков, но с относительно прохладной погодой, близкой к климатической норме с дневной температурой порядка +12…+14 градусов. Такая же погода будет держаться и в выходные», — сказал синоптик.