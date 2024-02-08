Эксперименты на мышах показали, что легкость наступления эрекции связана с ее частотой. Причина — в клетках-фибробластах, которые регулируют эрекцию как у мышей, так и у людей, рассказали ученые в статье, опубликованной в Science.

Фибробласты — это клетки соединительной ткани, активно синтезирующие белки внеклеточного матрикса, в частности, коллаген. Новые эксперименты над мышами, проведенные учеными Каролинского института Швеции, показали, какую важную роль играет этот тип клеток для возникновения и поддержания эрекции не только у этих животных, но и у человека.

«Фибробласты — наиболее распространенные клетки в пенисах мышей и человека, но ими пренебрегали в исследованиях, — пояснил Эдуардо Гимарайнш, автор исследования. — Теперь мы можем показать, используя весьма точный метод, называемый оптогенетикой, что они играют очень важную роль в регулировании кровотока в пенисе».

Исследование показало, что фибробласты контролируют эрекцию, принимая участие в работе нейромидиатора норадреналина, который расширяет кровеносные сосуды в пенисе. При этом эффективность такого процесса зависит от количества фибробластов. Но главное, ученые показали, что количество фибробластов в пенисе связано с частоты эрекций — чем чаще они наступают, тем больше в пенисе фибробластов, и наоборот.

«В действительности это не так уж странно. Если вы часто тренируетесь, ваше тело адаптируется. Если вы регулярно бегаете, в итоге вам становится легче дышать при беге», — пояснил соавтор работы Кристиан Горитц.

Исследование показало, что у более старых мышей фибробластов в пенисе меньше, что негативно сказывается на кровотоке. У людей с возрастом также снижается способность к эрекции, что может быть связано с уменьшением фибробластов в его тканях.

В некоторых прошлых исследованиях ученые высказывали предположение, что для борьбы с импотенцией человек может натренировать возникновение эрекции, подобно тому, как тренировки позволяют укреплять мышцы. «Это не то, что мы показали в нашем исследовании, так что это остается несколько спекулятивным вопросом, но разумная интерпретация заключается в том, что эрекция облегчается, если она возникает регулярно», — пояснил Горитц.

Ученые надеются, что новое открытие поможет в поисках новых лекарств для борьбы с эректильной дисфункцией.