Электронные дипломы о высшем образовании «абсолютно безопасны», заявил IT-эксперт по развитию информационного общества в Совете Федерации и председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер, отвечая на вопрос журналистов издания Инфо24 о том, могут ли быть совершены кибератаки на электронные данные студентов.

По словам эксперта, сейчас применяется «достаточный уровень безопасности» — о нем свидетельствует «история с трудовыми книжками», с которыми «ничего не происходит». «По сути, механизм ровно такой же. Поэтому прогнозировать какой-то плохой сценарий как будто нет смысла», — считает эксперт.

Геллер также уточнил, что электронный диплом не отменяет бумажного дубликата, но «упрощает жизнь специалистов». По словам эксперта, электронный вариант «намного удобнее тем, что не приходится хранить бумагу непонятно где дома». Кроме того, «значительно удобнее пересылать диплом в каком-то защищенном электронном виде», считает Геллер.

Утром 7 июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что с 2025 года российские студенты смогут получить диплом о высшем образовании в электронном формате.