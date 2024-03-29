Число бронирований на майские праздники увеличилось в 7 раз по сравнению с майскими праздниками 2023 года, цены в среднем выросли на 10 процентов. Об этом рассказал «Лента.ру» основатель и гендиректор российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин. По его словам, в качестве бюджетных направлений для отдыха можно рассмотреть Абхазию, Крым или курорты Краснодарского края.

В беседе с «Лентой.ру» Черепахин отметил, что примерно 30 процентов всех арендаторов во время майских каникул отправится в Санкт-Петербург и Сочи. В топ-10 туристических предпочтений также входят:

Анапа,

Пятигорск,

Кисловодск,

Казань,

Волгоград,

Москва.

В числе бюджетных направлений Черепахин выделил курорты Абхазии. По его словам, средняя цена ночи проживания в Гагре составляет 2 270 рублей, отдыхающие в период майских праздников останавливаются здесь в среднем на 6 дней. В Пицунде средний ценник еще ниже — 2 100 рублей (среднее время пребывания — 3 ночи).

Недорого отдохнуть на майских выходных можно и на курортах Крыма, где практически не поднимали цены в сравнении с прошлым годом, отметил Черепахин.

«В Севастополе будут отдыхать в среднем 4 суток по цене ночи 2 150 рублей, а в Феодосии 8 ночей по цене ночи в среднем 1 950 рублей. Примерно столько же — 2 025 рублей в среднем стоит ночь на майские в Евпатории», — добавил турагент.

Бюджетный отдых возможен и на курортах Краснодарского края: к примеру, ночь проживания в Горячем Ключе в среднем обойдется в 1 860 рублей, а в Ейске — в 1 500 рублей.

«В связи с высоким спросом на майские праздники самые бюджетные направления — это те, где есть сложности с логистикой. А те, куда можно добраться из Москвы и некоторых других точек за короткое время — стремительно растут в популярности, а, значит, и в цене», — сказал Черепахин.

Говоря об экскурсионном отдыхе «не на морских направлениях», он упомянул, что ночь в Смоленске обойдется в 2 400 рублей, в Ростове-на-Дону — в 2 700 рублей, в такую же сумму — в Петрозаводске.