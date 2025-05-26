Попытки украинских войск вторгнуться в Белгородскую область являются политическим пиаром и не имеют ничего общего с реальными военными целями. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, основная задача подобных операций — создание информационного шума. Украина пытается продемонстрировать, что она все еще способна продолжать сражаться и может наносить удары, в том числе по территориям России, уверен полковник.

«Но никто не говорит о том, какой ценой достается такой пиар: леса завалены телами, техника горит. А военного значения у этого нет никакого» — пояснил эксперт.

Матвийчук считает, что многие украинские генералы понимают абсурдность подобных задач, но не могут выступить против. Другие же, выполняя бессмысленные приказы, просто рассчитывают на различные бонусы, полагает полковник.

«Ну вот заходят на территорию России 20 украинских солдат, захватывают 500 метров. Потом приходят наши войска и всех уничтожают. Какие здесь могут быть выгоды? Украинские командующие, генералы все понимают, но они запуганы. А кому-то просто нужны должность, квартира — сами они ведь на поле боя не присутствуют», — заключил он.

Днем 26 мая телеграм-канал Mash сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться на территорию Белгородской области. По данным канала, инцидент произошел днем 25 мая вблизи контрольно-пропускного пункта (КПП) в селе Козинка.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли КПП с помощью авиации, после чего границу России попытались пересечь 12 диверсантов с натовским оружием. Когда бойцы ВСУ шли по болоту, их начали атаковать российские дроны. ДРГ потеряла четырех человек и отступила в Сумскую область.