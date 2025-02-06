Ужесточение экспортного контроля Китая за поставками редкоземельных металлов стало сильнейшим ударом по американским гигантам из сферы ВПК — Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics и BAE Systems, рассказал RTVI Николай Новик, эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

Новый срок Дональда Трампа начался под эгидой надвигающейся торговой войны с Китайской Народной Республикой — второй после США экономикой мира, подчеркнул Новик.

“Политика Трампа-президента на втором сроке выглядит гораздо более масштабной и динамичной, чем в его первую каденцию, является прямым наследием идей Трампа-предпринимателя, который взращивал и формировал их не один десяток лет. Полноценно затронут как внутренний контур США — идет экзистенциальная битва с бюрократическим аппаратом и представителями глубинного государства (deep state) за получение контроля над рычагами власти и финансовыми потоками, так и внешний контур — происходит «переоценка» союзников и союзов, анализируется их польза для национальных интересов США и продвижения реалистской политики MAGA! (Make America Great Again). Однако, самой значительной целью Трампа на этом векторе, бесспорно, является назревающая и потенциально разрушительная для всего мира торговая война с Китайской Народной Республикой”, — сказал эксперт.

Первые шаги в этом направлении со стороны США уже сделаны: прощупываются возможности воздействия, подбираются рычаги влияния, считает Новик. Получен, по его словам, даже встречный аналогичный ответ Китая — пошлины в 10-15% на определенные виды товаров.

“Ключевой фактор здесь, многими экспертами оставленный без внимания — ужесточение контроля Китая за выдачей экспортных лицензий на поставки редкоземельных металлов, что стало сильнейшим ударом по американским гигантам из сферы ВПК, производящим самое современное вооружение (ракетные комплексы, корабли, подводные лодки, истребители): Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics, BAE Systems и т.д. А ведь на эти корпорации и в целом на промышленный комплекс Трамп очень рассчитывает и делает ставки в своей политике технологического прорыва”, — обратил внимание Новик.

По словам эксперта, уже к 2023 году Китай в той или иной степени контролировал 69% добычи редкоземов, а на начало 2025 года эта цифра, по некоторым источникам, возросла до 90%. “Подобный рычаг сдерживания у Китая эффективен и неотвратим, что делает санкционную войну для США деструктивной и невыгодной. Этим и объясняются попытки администрации 47-го президента быстро найти «свободные» альтернативные источники этих ископаемых в Латинской Америке, Гренландии и даже в Украине”, — объяснил Новик.

Однако поставкам редкоземельных металлов из Украины в США препятствует достаточное количество факторов, полагает эксперт:

Во-первых, эти месторождения находятся больше частью в Восточной Украине поблизости от зоны боевых действий, что делает потенциальную разработку опасной.

Во-вторых, запасы эти не столь значительны.

В-третьих, диалог между администрациями США и Украины в основном касался лития, урана и титана, залежи которых действительно существенны и по некоторым источникам варьируются в пределах от 10 до 20% мирового объема.

Впрочем, их разработка уже передана западным транснациональными ресурсодобывающим компаниям, среди которых канадская Cameco, британская Urenco, австралийская European Lithium и др, отметил эксперт.