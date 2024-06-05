Мировые цены на нефть падают во многом из-за заявлений, которые были сделаны по результатам встречи ОПЕК+, сообщил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Во вторник, 4 июня, биржевые цены эталонной марки нефти Brent впервые с 6 февраля опустились ниже $78 за баррель. Как напомнил Юшков, по результатам встречи ОПЕК+ было объявлено о планах нарастить объем производства в 2025 году.

«Объявление о том, что ОПЕК+ не собирается снижать объем производства, явно раздражает участников и может привести к разрушению сделки, попытке дальнейшего сокращения объема производства. <…> И мы видим, что Ангола не так давно вышла из соглашения, поэтому организация тоже пытается удержаться от распада и обозначает, что все-таки будет наращивать объем своей добычи. Правда, будет происходить это в 2025 году. Поэтому здесь сигнал рынку это дало довольно сильный», — отметил Юшков в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, помимо того, что ОПЕК+ будет увеличивать объемы добычи, такие планы имеют и другие страны — «и Канада, и Гаяна, и Бразилия, и вроде как Соединенные Штаты могут увеличить добычу».

«Это вызывает ожидание перепроизводства. То есть на данный момент ничего не поменялось. Но так как сигналы были такие, то спекулятивные силы, участники рынка, уже сейчас начали продавать фьючерсы и тем самым сбивать цену», — добавил Юшков.

Он отметил, что есть еще одна новость, которая могла повлиять на стоимость нефти, — это ожидающееся прекращение боевых действий в Газе. Если это произойдет, то у йеменских повстанцев хуситов не будет оснований для того, чтобы обстреливать проходящие по Красному морю суда, добавил Юшков.

«Тогда и нефтяные танкеры, и газовозы вернутся в Суэцкий канал, а значит, себестоимость доставки будет ниже, и вот на этом фоне цены и снижаются», — пояснил эксперт.