Вице-президент США Джей Ди Вэнс, ставший последним иностранным политиком, который успел встретиться с папой Римским Франциском накануне его кончины, понимал, что «следующие выборы без поддержки католической церкви можно и не выиграть». Такое мнение в интервью RTVI высказал историк, специалист по Ватикану и католической церкви Борис Филиппов.

«Вэнс — политический деятель, и он должен понимать, что следующие выборы без поддержки католической церкви можно и не выиграть. В Америке очень много католиков, и поддержка со стороны католической церкви очень важна для всех кандидатов в президенты. Это влиятельнейшая церковь в Америке», — напомнил Борис Филиппов.

Историк рассказал, что «первым, кто обратился за помощью к католикам, был Франклин Рузвельт, вторым — Кеннеди, который сам был католиком, и все следующие президенты договаривались с Католической церковью».

«Еще один очень важный момент: значительная часть американского генеральского корпуса — католики, поэтому ссориться с ними не стоит», — отметил собеседник RTVI.

Джей Ди Вэнс, чьи ирландско-шотландские предки веками исповедовали протестантизм, обратился в католичество в 2019 году. Президент США Дональд Трамп — протестант: он был воспитан в пресвитерианской вере своей матери, которая родилась в Шотландии, и публично идентифицировал себя с ней большую часть своей взрослой жизни, в том числе во время своей президентской кампании 2016 года. Но в октябре 2020-го Трамп заявил, что больше не причисляет себя к пресвитерианам и теперь считает себя «неконфессиональным христианином».

При этом отношения между папой Франциском и Трампом не сложились.

«Дело не в том, что Трамп — протестант. У них был конфликт по отношению к мигрантам. Папа откровенно осуждал антииммиграционную политику Трампа, потому что Аргентина — такая же иммигрантская страна, как и Соединенные Штаты, а Бергольо — потомок мигрантов. Он и европейцам говорил: приготовьтесь к тому, что иммигрантов будет еще больше. Научитесь с ними жить», — рассказал Борис Филиппов.

«Можно сказать, что это политический совет, а можно сказать, что это совет человеческий», — добавил профессор.

По мнению Бориса Филиппова, папа Франциск по своему складу не был религиозным политиком.

«Иоанн Павел II был папой-политиком, который выступал экспертом по социализму, был союзником американских президентов, немецких канцлеров, французских президентов. Он вернул церковь в мировую политику. У Франциска не было значения как религиозного политика. Безусловно, он был церковным дипломатом, совершил множество апостольских визитов. Но политических успехов у него немного», — заключил собеседник RTVI.