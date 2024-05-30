В России мошенники используют Единый государственный экзамен (ЕГЭ), чтобы обмануть граждан. В беседе с изданием «Лента.ру» руководитель по методологии и разработке образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал о различных видах мошенничества, связанных с ЕГЭ, и о том, как с ними бороться.

Первый вариант мошенничества заключается в распространении среди школьников голосовых или текстовых сообщений от якобы «главного составителя ЕГЭ или разработчика контрольно-измерительных материалов (КИМ). Автор сообщения говорит, что «критерии экзамена или материалы, по которым будут сдавать ЕГЭ», внезапно изменились, и предлагает «поделиться нужными данными за вознаграждение», рассказывает эксперт.

Также распространенным случаем мошенничества являются «сливы» вариантов ответов, которые появляются в закрытых группах в социальных сетях.

По словам собеседника издания, на самом деле выпускникам предоставляется «случайный набор цифр и ответов», который лишь в редких случаях совпадает с реальными.

«Существует мнение, что можно увидеть варианты заранее с помощью тех, кто написал экзамен раньше — на территориях с другим часовым поясом — например, на Дальнем Востоке. Мошенники могут попытаться сыграть на этом, предлагая купить варианты экзамена, но стоит знать, что организаторы предусмотрели этот момент, поэтому варианты ЕГЭ отличаются в зависимости от региона, где его пишут. То есть варианты ЕГЭ на Дальнем Востоке не совпадают с вариантами экзамена в Центральной России, например», — пояснил Мушта.

Он также добавил, что и сами школьники «могут намеренно распространять в сети ложную информацию об экзамене для уменьшения количества конкурентов среди абитуриентов», поэтому призвал учеников не поддаваться на уловки и не тратить время «на поиск якобы существующих вариантов ответов».

23 мая в России стартовал основной этап Единого государственного экзамена. В этот день ученики сдают ЕГЭ по химии, литературе и географии. ЕГЭ по русскому языку назначен на 28 мая, по профильной и базовой математике — на 31 мая.

Экзамены состоятся во всех регионах России, а также в образовательных учреждениях за границей. Всего планируют пройти ЕГЭ около 700 тысяч школьников, включая примерно 609 тысяч выпускников этого года, сообщил Рособрнадзор.