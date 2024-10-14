В 2025 году россиянам придется еще больше «прижаться» в некоторых своих расходах из-за роста госдолга страны, с помощью которого Минфин планирует избавиться от бюджетного дефицита. Об этом в беседе с «Инфо24» заявил бывший депутат Госдумы Олег Шеин.

«Если мы платим по долгам, мы чуть прижимаемся в каких-то других расходах. Это понятный сюжет. То есть это как если бы мы поделили апельсин, да, много нас, а он один. То есть, если мы куда-то отдаем, значит, где-то мы должны прижаться», — сказал Шеин.

Он отметил, что важной деталью в вопросе госдолга является сумма его обслуживания. По оценкам эксперта, в 2025 году на обслуживание госдолга России будет уходить примерно 8% от доходной части бюджета. Для сравнения он привел в пример США, где на это тратится порядка 13%.

«Вроде там большой, у нас маленький, но нас интересует не столько объем госдолга, сколько сумма его обслуживания. Потому что, грубо говоря, если мы с вами взяли какой-то кредит под 20 процентов и под 2 процента, нас интересует не столько даже сумма кредита, сколько вопрос в том, сколько мы должны платить за его обслуживание. Это разные вещи», — добавил он.

Минфин России увеличил прогноз по расходам на обслуживание госдолга в ближайшую трехлетку до 10,3 трлн рублей. Для сравнения, в период с 2022-го по 2024 год расходы на обслуживание были практически вдвое меньше — около 5,3 трлн.

На предстоящий период запланирована обширная программа внутренних заимствований, однако стратегические документы Минфина предполагают, что отношение долга к ВВП не должно превышать 20%, сообщили в ведомстве «Известиям». В Минфине отметили, что в сравнении с другими странами это низкий показатель, который подчеркивает высокую долговую устойчивость России.

Согласно проекту федерального бюджета на 2025—2027 годы, ожидается, что доля внутреннего госдолга будет увеличиваться, а внешнего — сокращаться. По данным Центробанка, внешний долг России по состоянию на 1 октября составил $293,4 млрд, снизившись с начала 2024 года на $24,5 млрд (7,7%).