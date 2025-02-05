Уголовную ответственность для лиц, сбывающих наркотики, нужно вводить с 12 лет, заявил RTVI наркологический превентолог, аккредитованный эксперт Роскомнадзора Олег Моисеев. Так он прокомментировал идею главы СКР Александра Бастрыкина привлекать к уголовной ответственности с 14 лет за торговлю запрещенными веществами.

«Да, мы бы хотели, чтобы наших детей в тюрьму не сажали, но у нас очень большое количество таких [торгующих наркотиками] детей. Я их сам встречал. Я сотрудничаю с Главным управлением по незаконному обороту наркотиков [МВД России], я встречал таких детей, в кавычках “детей”, которые занимаются распространением и в 14 лет, и даже младше. Я бы возраст привлечения к уголовной ответственности по “наркотическим статьям” снижал. Может быть, все-таки с 12 лет», — сказал Моисеев.

Эксперт РКН отметил, что в вопросе ужесточения политики государства в отношении торговли наркотиков он всегда будет выступать за любые ужесточения. По его словам, самый юному наркозависимому, которого он встречал, было семь лет.

«Семь, а наркозависимым он стал в пять лет. Знаете, каким образом? Его старший брат подсадил его на наркотики с тем, чтобы пятилетний ребенок ходил и эти наркотики ему доставал. Поверьте, Бастрыкин знает, о чем говорит. Во-первых, у нас сегодня возраст наркозависимости стремительно снижается. Во-вторых, индустрия распространения. Ее тоже можно назвать общемировой индустрией наркодилеров. Они сделали на детях определенную ставку, они учитывают сегодняшнюю неподсудность 14-летних подростков, как бы это прискорбно ни звучало», — подчеркнул он.

По словам Моисеева, полицейские порой не оформляют наркоманов, потому что это «долгий, нудный процесс».

«На одного такого нужно потратить пять часов, а рабочий день сотрудника полиции — это восемь часов. Поэтому это еще и не работает. [Нужно] снижение возраста ответственности за распространение наркотических веществ. Это убийцы, это люди, которые убивают других людей. Наркотическое, алкогольное опьянение — 60% суицидов в состоянии алкогольного опьянения, 32% — в состоянии наркотического. Это малолетние убийцы», — заявил собеседник RTVI.

Моисеев отметил, что если снизить возраст привлечения к уголовной ответственности, то наказание вряд ли будет жестким, а ребенку, возможно, «спасут жизнь», как и тем, кто «не получит наркотические вещества из рук этого человека».

Как на эту инициативу отреагировали в Госдуме

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских заявил RTVI, что поддерживает предложение Бастрыкина, его следует «серьезно обсудить».

«Снижать до 14 лет уголовную ответственность за распространение наркотических веществ надо, потому что преступная среда видит и пользуется тем, что подростки не привлекаются к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Уголовная ответственность начинается с 16 лет, и тем самым, если мы снизим возраст ответственности, то это, на мой взгляд, будет достаточно позитивно влиять на то, что подростки не будут втянуты в преступную деятельность, то есть не будут использоваться криминалитетом для распространения наркотиков», — подчеркнул он.

Парламентарий повторил, что предложение главы СКР как минимум следует обсудить, отметив, что если эту инициативу внесут в Госдуму, то ее внимательно изучат. «Что-то мне подсказывает, что она найдет поддержку среди депутатов», — сообщил Альшевских.