Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на заседании расширенной коллегии выступил с предложением о введении полного запрета на продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года, сообщает РИА Новости.
«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — сказал он.
В соответствии с действующим российским законодательством, продажа алкоголя запрещена до 18 лет.
Помимо этого, Бастрыкин выступил с инициативой о снижении возрастного порога для привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков — с 16 до 14 лет.
«Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности», — пояснил он.
Глава СК обратил внимание, что за год количество тяжких и особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних увеличилось на 11%, и существенную долю среди них составляют дела, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (14%).
В частности, за 2024 год следователи ведомства направили в суд уголовные дела, касающиеся 949 подростков, которым предъявили обвинение в сбыте наркотиков. Общее количество уголовных дел, обвиняемыми по которым выступали несовершеннолетние лица, составило более 7,6 тысяч, их фигурантами стали 9000 подростков.
«Анализ ситуации показывает, что сегодня важно активизировать работу по предотвращению увлечения детей идеями деструктивных движений и сообществ», — отметил Бастрыкин.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя NEWS.ru инициативу председателя СК, отметил, что, если молодежь начнет употреблять спиртное в более позднем возрасте, сократится количество болезней и вырастет продолжительность жизни.
Любая антиалкогольная инициатива вносит свой вклад в снижение употребления алкоголя в нашей стране. Если наша молодежь будет в более позднем возрасте начинать употреблять спиртные напитки, то, безусловно, их здоровье и продолжительность жизни будут выше, — сказал парламентарий.
В октябре 2024 года сообщалось, что Министерство здравоохранения занимается проработкой вопроса о возможном повышении возрастного порога для реализации алкогольных напитков. Представители ведомства сообщили об этом в ответе на запрос депутата Государственной думы Султана Хамзаева.
В ответе министерства утверждалось, что ведомство подготовило «проект плана мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и на дальнейшую перспективу». В министерстве отметили, что «регламентные процедуры по утверждению плана» близки к завершению.
При этом ранее Министерство экономического развития дало отрицательное заключение на законопроект 2019 года, разработанный Минздравом, в соответствии с которым предусматривалось введение запрета на продажу алкоголя крепче 16,5% для лиц, не достигших 21 года. Причиной для такого решения стало отсутствие «научных оснований» для введения такого возрастного порога.
В Минэкономразвития отмечали, что введение подобных ограничений серьезно затруднят работу продавцов и кассиров, которые должны будут уточнять возраст покупателей и крепость реализуемых напитков. Помимо этого, у ведомства вызвала вопрос заявленная крепости в 16,5% ввиду того, что менее крепкие спиртные напитки также представляют вред для здоровья потребителей всех возрастов.
Министерство также выразило опасение в связи с тем, что такой запрет может спровоцировать увеличение теневого рынка спиртных напитков и объема нелегально продаваемого товара.