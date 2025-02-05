Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на заседании расширенной коллегии выступил с предложением о введении полного запрета на продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года, сообщает РИА Новости.

«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — сказал он.

В соответствии с действующим российским законодательством, продажа алкоголя запрещена до 18 лет.

Помимо этого, Бастрыкин выступил с инициативой о снижении возрастного порога для привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков — с 16 до 14 лет.

«Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности», — пояснил он.

Глава СК обратил внимание, что за год количество тяжких и особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних увеличилось на 11%, и существенную долю среди них составляют дела, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (14%).

В частности, за 2024 год следователи ведомства направили в суд уголовные дела, касающиеся 949 подростков, которым предъявили обвинение в сбыте наркотиков. Общее количество уголовных дел, обвиняемыми по которым выступали несовершеннолетние лица, составило более 7,6 тысяч, их фигурантами стали 9000 подростков.

«Анализ ситуации показывает, что сегодня важно активизировать работу по предотвращению увлечения детей идеями деструктивных движений и сообществ», — отметил Бастрыкин.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя NEWS.ru инициативу председателя СК, отметил, что, если молодежь начнет употреблять спиртное в более позднем возрасте, сократится количество болезней и вырастет продолжительность жизни.

Любая антиалкогольная инициатива вносит свой вклад в снижение употребления алкоголя в нашей стране. Если наша молодежь будет в более позднем возрасте начинать употреблять спиртные напитки, то, безусловно, их здоровье и продолжительность жизни будут выше, — сказал парламентарий.