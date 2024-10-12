Российское министерство здравоохранения прорабатывает вопрос о возможном повышении возрастного порога при продаже алкогольных напитков. Об этом ведомство сообщило, отвечая на запрос депутата Государственной думы Султана Хамзаева, пишет РИА Новости со ссылкой на текст ответа.

В нем говорится, что Минздрав разработал «проект плана мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и на дальнейшую перспективу». В соответствии с этим проектом, как следует из ответа министерства, предполагается и узаконивание продажи спиртных напитков российским гражданам только по достижении ими 21-летнего возраста. Как уточнили в Минздраве, сейчас уже подходят к концу «регламентные процедуры по утверждению плана».

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обращался в Минздрав с предложением проработать вопрос о повышении возрастного порога продажи алкогольной продукции в России до 21 года. Он сообщал, что самостоятельно разрабатывает соответствующий законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение возрастных ограничений.

«Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», — объяснял свою позицию депутат. Хамзаев также призывал ввести наказания за нарушения возрастных ограничений продажи алкоголя не только для продавцов, но и для употребляющих спиртное граждан.

Замглавы думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный подтверждал, что в нижней палате российского парламента «последние лет десять как минимум» обсуждается возможность повышения возрастной планки продажи крепкого алкоголя до 21 года. «Даже соответствующий законопроект в думской базе находится», — рассказывал депутат.

При этом Куринный предполагал, что возрастной ценз на продажу спиртных напитков вряд ли будет повышен в течение ближайшего года или двух. Однако, по его словам, в перспективе это ограничение обязательно введут. Также депутат сообщил, что в Думе обсуждается установление 21-летней возрастной планки продажи любого алкоголя, а не только крепкого.

Законопроект, упомянутый Куринным, был разработан министерством здравоохранения России и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в марте 2019 года. Он предусматривал запрет на продажу алкоголя крепче 16,5% гражданам, не достигшим 21-летнего возраста.

Однако министерство экономического развития дало отрицательное заключение на этот законопроект. В тексте говорилось об отсутствии «научных обоснований» для установления именно такого возрастного порога. Кроме того, в Минэкономразвития заявили, что запрет на продажу крепкого алкоголя россиянам моложе 21 года значительно усложнит работу продавцов и кассиров, которым придется проверять данные о крепости продаваемых спиртных напитков и сопоставлять их с предполагаемым возрастом покупателя. Также в ведомстве обратили внимание на неочевидность ограничения крепости алкоголя 16,5 процентами, отметив, что менее крепкие спиртные напитки не являются менее вредными для россиян любого возраста.

В отзыве Минэкономразвития было выражено опасение по поводу того, что дополнительные ограничения продажи алкоголя помимо уже действующих спровоцируют рост теневого рынка спиртных напитков и объема нелегально продаваемого товара.