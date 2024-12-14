Российское правительство поручило профильным ведомствам изучить мировую практику запрета скидок на алкоголь в розничной продаже и проанализировать ее эффективность, чтобы подготовить предложения для введения этой меры в России. Соответствующее распоряжение кабмина размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Идеи, которые правительство поручило проработать Минздраву, Минфину, Минсельхозу и Рособрнадзору, будут включены в план о сокращению потребления алкогольных напитков населением России до 2030 года. Согласно распоряжению кабмина, они должны быть подготовлены к середине апреля 2025 года.

Минздрав рассчитывает, что рассматриваемый план позволит к 2030 году добиться сокращения ежегодного потребления спиртного в стране до 7,8 литра на человека. Внештатный психиатр ведомства Светлана Шпорт уточняла, что в 2023 году оно составляло 8,44 литра.

В октябре 2024 года ведомство подтверждало, что разрабатывает поправки в законодательство, запрещающие продажу крепкого алкоголя гражданам России, не достигшим 21-летнего возраста. В план сокращения потребления спиртного россиянами также входит запрет самогонных аппаратов, раскритикованный депутатом Госдумы Анатолием Вассерманом.

Между тем, в самой Госдуме не первый год обсуждают возможность запрета продажи алкоголя на майских праздниках или хотя бы ограничения ее по времени суток.

По данным ВЦИОМ, за последние 20 лет доля непьющих россиян увеличилась в 1,8 раза — с 27% в 2004 году до 48% в 2024 году. При этом в ноябре 2024 года, как сообщило Росалкогольтабакрегулирование, уровень потребления алкоголя в стране достиг максимума за все время сбора данных — в основном за счет продаж водки и вина.