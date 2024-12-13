Минздрав предлагает ограничить розничную продажу самогонных аппаратов с целью снизить потребление алкоголя в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Комментируя RTVI инициативу ведомства, депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что для здравоохранения было бы полезнее не вводить запреты, а распространять правильные технологии самогоноварения.

Практику запретов депутат назвал малоэффективной, пояснив, что запрет довольно редко оказывает «полезное действие».

«Я бы на месте Минздрава скорее озаботился проверкой инструкций к самогонным аппаратам и максимальным распространением сведений о правильных технологиях самогоноварения и последующей обработки. Это, на мой взгляд, дало бы для здравоохранения больший эффект», — сказал Вассерман.

Депутат обратил внимание на то, что самогонные аппараты в России «намного популярней», чем в США, где существовал сухой закон. Но самогоноварение нельзя считать укоренившимся в российской культуре, считает он.

«В тех случаях, когда есть возможность покупать по приемлемой цене казенную продукцию, люди не особо стремятся варить самогон самостоятельно», — пояснил Вассерман.

Антиалкогольные меры властей

Правительство утвердило 13 декабря план по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России, которая была принята год назад, в декабре 2023-го. Концепция рассчитана на период до 2030 года. К этому сроку потребление алкоголя должно снизиться до 7,8 литра на человека, ожидают в Минздраве (год назад этот показатель составлял 8,9 литра на человека, в августе 2024 года сообщалось, что он достиг 7,98 литра).

Как передает «Интерфакс», план содержит 29 мероприятий, в том числе нацеленных на повышение качества и доступности медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью.

Среди прочего предусмотрено усиление мер административной ответственности, сообщили в Минздраве. В частности, власти изучат опыт российских регионов по временным лимитам продажи крепкого алкоголя, а также предложат ограничить размещение алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов.

В Минздраве также намерены регулировать оборот самогонных аппаратов. В частности, ведомство предлагает ограничивать их розничную продажу в зависимости от производительности, запретить дистанционно торговать ими и рекламировать такие аппараты.

Ранее в декабре депутат Госдумы Андрей Свинцов внес проект закона о продаже алкоголя лицам, достигшим 18 лет, только по справке на «Госуслугах». Документ предлагает ввести схему, по которой 18-летний гражданин, желающий купить алкоголь, должен сначала пройти обследование и профилактическую беседу у врача-нарколога по месту жительства, по результатам которых будет занесена информация об этом на «Госуслуги».

В ноябре издание «Секрет фирмы» проанализировало данные Федеральной службы по контролю за алкогольными и табачными рынками и сделало вывод, что россияне стали «выпивать намного больше в 2024 году». При этом показатели продажи вина и водки оказались максимальными с начала ведения статистики в 2017 году.