Уровень потребления алкоголя в России достиг максимального уровня за все время наблюдения. Об этом пишет «Секрет Фирмы» со ссылкой на данные Росалкогольтабакрегулирования.

Статистика по продажам алкоголя в России ведется с 2017 года. За неполный 2024 год общее потребление спиртного без учета пива увеличилось на 21%, пиво стали употреблять на 40% чаще.

С января по октябрь розничные продавцы реализовали 182,4 млн декалитров алкоголя: 62,5 млн дал водки, 46,9 млн дал виноградного вина, а также 16,3 млн дал игристого вина.

Резкий скачок в потреблении крепкого алкоголя был отмечен в России в 2022 году и составил 7,3%, в 2023 году рост составил 3,6%. В 2024 году общее увеличение продаж составило 0,8%, а продажи крепкого алкоголя выросли на 4,5% (98,3 дал).

Продажи водки поднялись на 0,7%, ликеро-водочных изделий (бальзамы, настойки) — на 16,6%, другого крепкого алкоголя — на 15,7%.

По данным ВЦИОМ, ядро потребителей вина составляют женщины, которые покупают этот алкогольный напиток в два раза чаще мужчин.

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадима Дробиза, рост цен на импортное вино за последние несколько лет также привело к тому, что основными покупателями вина стали представители среднего класса.

«Сегодня у нас объём рынка импортного вина относительно 2020—2021 года не изменился. Зато женщины среднего класса стали реже ездить за границу. Так что, очевидно, сегодня они выпивают вина больше, чем это было в 2021 году», — сказал он.

Помимо этого, сообщается о падении продаж слабоалкогольной продукции (алкогольных коктейлей) на 19,8% до 11,4 млн дал. Причиной стало увеличение акциза до 141 рубля за литр напитка с 1 мая.

Дробиз также отметил «безумный» рост рынка разливного пива, потребление которого за период с апреля по август 2024 года выросло на 39,8% по данным Центра развития перспективных технологий.