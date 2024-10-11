Планы главы Вологодской области убрать с рынка сетевые алкомаркеты — это опрометчивый шаг, который только сыграет на руку продавцам нелегальной продукции. Об этом RTVI заявил президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев. Он добавил, что такие инициативы вряд ли соответствуют российским законам.

На заседании правительства Вологодской области 9 октября губернатор Георгий Филимонов заявил о проработке запрета продажи алкогольной продукции около учреждений культуры, образования, здравоохранения и спорта. По его словам, сетевые алкомаркеты «Красное и Белое» и «Бристоль» после 1 марта 2025 года «уйдут с рынка, уйдут», чтобы «вообще не было таких точек продаж». Эту «мудрую и гибко регламентированную» идею уже поддержали в Госдуме, сообщил глава региона.

Косарев допустил, что Филимонов, вероятно, просто привел «Бристоль» и «Красное и Белое» как пример. Он предположил, что губернатор имел в виду алкомаркеты в целом и вряд ли говорил о выводе с рынка «конкретных субъектов, потому что это уже не относится к законодательству».

«Потому что с точки зрения закона о конкуренции убрать с рынка только “Красное и Белое” с “Бристолем” невозможно. Бывает, что региональные власти пытаются убрать конкретного игрока, чтобы оставить менее эффективных местных игроков. Надеюсь, что здесь речь не об этом», — сказал собеседник RTVI.

«Это очень опрометчивый шаг»

Нужно отдавать себе отчет в том, добавил глава СПАП, что сейчас, несмотря на законодательные ограничения, можно без проблем приобрести алкоголь в интернете.

«И хотя такие сайты могут быть внесудебно заблокированы, каждый год количество игроков, которые продают алкоголь в интернете, удваивается. На сегодняшний день их тысячи, если не десятки тысяч. Поэтому если ты уберешь с рынка какие-то алкомаркеты, то не решишь свою задачу. Кроме того, это даст дополнительные возможности игрокам [на нелегальном рынке], которые и акцизы не платят, и чье качество продукции государство не проверяет. Это очень опрометчивый шаг», — предупредил Косарев.

Сейчас, напомнил эксперт, в бюджет Вологодской области поступает не менее 80% акцизов от всего, «что продано и прошло через магазины». Но если губернатор решит «убрать с рынка легальных игроков», то «все неизбежно перейдет в интернет, а область этих денег получать не будет», уверен Косарев.

«Вологодская область не первая в мире, кто взялся бороться с алкоголем. Это делали и государство, и так далее. Ни у кого это не получилось. Просто будет нарастать нелегальный оборот, отсутствовать [налоговые] поступления в бюджет Вологодской области, ухудшаться качество употребляемого алкоголя, а из-за отравлений и население будет страдать. Вот к чему эта инициатива приведет», — сказал Косарев.

О «непродуманных шагах»

Законы, регулирующие оборот алкоголя, должны быть федеральными, а не региональными, и проходить очень серьезную экспертизу, подчеркнул собеседник RTVI.

«Потому что зачастую губернаторы, решая какие-то свои конкретные задачи, в том числе и популистского свойства, идут на какие-то непродуманные шаги. Но сделать непродуманный шаг в рамках общероссийского законодательства уже гораздо сложнее. Потому что здесь будут и правительство, и Госдума, и Совет Федерации с различными экспертами, которые не пропускают опрометчивых решений», — пояснил глава СПАП.

О законодательстве и угрозе коррупции

Слова Филимонова о том, что нужно запретить алкомаркеты, говорят о незнании законодательства, считает Косарев. Он напомнил, что продажа алкогольной продукции уже и так запрещена возле учреждений сферы здравоохранения и образования.

«Здесь просто добавляется спорт и культура. Но это такая новелла, которую вряд ли можно решить на уровне законодательства области. Полагаю, это потребует изменений в федеральном законодательстве и не пройдет», — рассуждает эксперт.

По мнению Косарева, запреты на продажу определенной продукции в определенных местах теоретически могут создавать поле для коррупции.

«Простейший пример: в ТЦ, где стоит алкомаркет, приходят люди и говорят: “Я завтра открою здесь зубоврачебный кабинет, и у тебя отнимут лицензию, либо ты будешь мне платить”. Эти истории про то, на каком расстоянии что должно стоять, — очень коррупциогенные, сразу создается масса возможностей для [незаконного] заработка», — сказал он.

В каких еще регионах боролись с алкомаркетами

Российское законодательство позволяет властям регионов самостоятельно устанавливать временные промежутки продажи алкоголя, а также регулировать торговлю спиртными напитками в жилых домах. Поэтому в разных субъектах федерации действуют разные ограничения.

Правительство Свердловской области в конце сентября направило депутатам регионального заксобрания законопроект об ограничении продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях в ночное время. В правительстве отметили, что в регионе такую торговлю ведут 958 торговых объектов и 172 точки общественного питания.

Жители Еврейской автономной области пожаловались на алкомаркеты в местное заксобрание. Спикер регионального парламента Роман Бойко, комментируя ситуацию, напомнил, что речь идет о рабочих местах в точках продаж. Он также привел в пример Белгородскую область, где ужесточения решили применять «к держателям лицензии только после истечения срока ее действия».

«В одних регионах закрывают магазины в жилых домах со всем алкоголем, в других — только при продаже пива, сидра и медовухи. Кто-то идет по пути ограничения для торговых точек, вход в которые со двора и со стороны детских площадок, а кто-то вводит полный запрет независимо от того, где расположен этот самый вход и так далее. Но в любом случае, если есть нарушения общественного порядка, если людям причиняются неудобства, необходимо принять меры для исправления ситуации», — подытожил Бойко.

7 октября ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило, что в сотрудники экономической полиции обошли 104 магазина, проверяя те точки, которые «позиционируют себя как бары и тем самым получают возможность продавать спиртное в ночное время».

«Анализ криминогенной обстановки показывает, именно у таких ночных алкомаркетов зачастую происходят пьяные драки и шумные посиделки, что вызывает законное возмущение нормальных граждан», — уточнили в пресс-службе управления.

По итогам проверки было возбуждено несколько административных дел и задержано более 20 мигрантов-нелегалов.

Продажа алкоголя в новых регионах

В Херсонской области с осени 2022 года по июль 2024 года продажа алкоголя была полностью запрещена. В начале июля глава региона Владимир Сальдо снял этот запрет, но через неделю вернул его на 15-километровой полосе вдоль линии соприкосновения. Сейчас там запрещено продавать только крепкие спиртные напитки.

В Запорожской области в октябре 2022 года запретили продавать алкоголь военнослужащим. С мая по декабрь 2023 года там действовал запрет на продажу вина и крепкого алкоголя всему местному населению. 18 декабря 2023 года его отменили.

В Луганской народной республике в марте 2024 года ввели запрет на продажу алкоголя на территории прифронтовых городов Сватово и Кременная, в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. В остальных населенных пунктах ЛНР торговать спиртными напитками запрещено во временные промежутки, регламентированные федеральными правилами.

На территории Донецкой народной республики дополнительные запреты на продажу алкоголя отсутствуют, торговля спиртными напитками ведется в соответствии с общероссийскими нормативами.