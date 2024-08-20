Почти 90% продаваемых в России армянских коньяков оказались небезопасными, в половине образцов коньячный дистиллят подменяют неустановленным спиртом. Об этом сообщают ТАСС и «Ведомости» со ссылкой на исследование международной ассоциации «Антиконтрафакт».

По сообщению ТАСС, исследование проводилось совместно с Союзом производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, в его рамках были проанализированы 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от 10 крупнейших армянских производителей.

Согласно результатам исследования, нарушения выявлены в 177 образцах — то есть 89% из них (9 из 10 образцов), полностью соответствовали ГОСТам и российскому законодательству только 23 образца. При этом почти в половине образцов обнаружили спирты невиноградного происхождения.

«А спирты виноградного происхождения — это именно то, что, собственно, и делает напиток коньяком», — сказано в исследовании.

Как отмечает ТАСС, ассоциация «Антиконтрафакт» обратилась в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой принять меры по дополнительному контролю за ввозимой алкогольной продукцией из Армении, а также по ограничению оборота не соответствующей стандартам качества продукции в оптово-розничных сетях.

В обращениях, которые цитирует ТАСС, говорится, что дешевая фальсифицированная алкогольная продукция «создает угрозу вытеснения с рынка добросовестных участников оборота». Согласно этим письмам, в отсутствие мер в ближайшее время речь будет идти уже о «выживании российских производителей».

Гендиректор ассоциации «Антиконтрафакт» Кристина Скрипник назвала результаты исследований «шокирующими». По ее словам, «то, что почти половина коньяков в магазинах полностью поддельные — это зашкаливающий показатель». Представители Росалкогольтабакконтроля и ФТС подтвердили получение письма, отмечают «Ведомости».

В октябре прошлого года крупные российские импортеры алкоголя уже столкнулись с проблемами при поставках армянского коньяка. Как писал тогда РБК со ссылкой на участников рынка, трудности возникли у фур, пересекавших пункт пропуска через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс», где ФТС ужесточила проверки машин с грузами из Армении.