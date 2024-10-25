Законопроект об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области двумя часами в день «не отражает позицию властей», заявили в департаменте информационной политики областной администрации. Об этом пишет «Подъем».

Документ, на который обратил внимание «Коммерсантъ», оговаривает разрешение на продажу алкоголя только с 12 до 14 часов по будням, включая новогодние каникулы. Губернатор Георгий Филимонов рассказал о работе над инициативой во время оперативного совещания с членами областного правительства 10 октября.

Кроме того, законопроект предлагает полностью запретить продажу спиртных напитков в праздничные дни, в числе которых были названы Праздник весны и труда (1 мая), День России (12 июня), День знаний (1 сентября), День народного единства (4 ноября) и День Конституции России (12 декабря).

В правительстве Вологодской области объяснили «Подъему», что оказавшийся в сети законопроект — «одна из множества технических версий», опубликованная по ошибке и «не отражающая позицию властей».

«Это документ, который не является даже еще проектом, вынесенным на общественное осуждение. <…> Мы не можем говорить, что эти меры соответствуют тому, что планируется. Просто какая-то из версий этого законопроекта ошибочно оказалась там. Когда была выяснена техническая ошибка, он был оттуда удален. Проводится сейчас проверка, почему произошла такая ошибка», — пояснили в региональном правительстве.

Ранее Филимонов говорил, что с 1 марта 2025 года в регионе в силу вступит законопроект об ограничении и запрете продажи алкоголя.

«По поводу «Бристолей» и «Красного и белого» у нас заготовлены сюрпризы. Даю намек — они уйдут с рынка Вологодской области в силу того, что мы примем законодательство и в ближайшее время мы об этом объявим. Законы вступят в силу 1 марта следующего года. Это и ограничения, и запрет продажи алкоголя», — заявил Филимонов (цитата по РБК).

Филимонов пояснил, что правительство «вынуждено» пойти на такой шаг. По его словам, это решение будет «мудрым и гибко регламентированным».