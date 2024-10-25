В Вологодской области разрешат продавать алкоголь по будням только два часа — с 12:00 до 14:00, те же правила будут действовать в новогодние каникулы. В некоторые другие праздничные дни розничная продажа алкоголя в регионе будет запрещена, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на законопроект, подготовленный губернатором Георгием Филимоновым.

Среди праздников, когда нельзя будет продавать алкоголь в розницу, перечислены Праздник весны и труда (1 мая), День России (12 июня), День знаний (1 сентября), День народного единства (4 ноября) и День Конституции России (12 декабря).

Что касается двухчасового ограничения на продажу алкоголя по будням и в Новый год, то они не коснутся организаций общепита, следует из документа.

Филимонов анонсировал свой антиалкогольный законопроект в ходе оперативного совещания с членами вологодского правительства 10 октября. Он выразил уверенность, что сетевые алкомаркеты покинут регион после заготовленных для них властями «сюрпризов».

«“Бристоль” и “Красное&Белое” уйдут c рынка Вологодской области, так как мы примем законодательство об ограничении и запрете продажи алкоголя. Текст законопроекта в скором времени будет опубликован, он вступит в силу с 1 марта 2025 года», — процитировал губернатора официальный портал правительства.

По словам Филимонова, власти региона «вынуждены» принять такие меры. «Это будет мудро и гибко регламентировано», — заявил он (цитата по РБК).

Российское законодательство позволяет властям регионов самостоятельно устанавливать часы, в которые разрешена продажа алкоголя, а также регулировать торговлю спиртными напитками в жилых домах. По данным главы Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, двухчасовое ограничение на продажу алкоголя (с 8:00 до 10:00) сейчас действует только в Чечне.

Эксперты усомнились в эффективности такой инициативы. Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев сказал RTVI, что борьба с алкомаркетами только «даст дополнительные возможности» продавцам нелегальной и некачественной продукции.

«Просто будет нарастать нелегальный оборот, отсутствовать [налоговые] поступления в бюджет Вологодской области, ухудшаться качество употребляемого алкоголя, а из-за отравлений и население будет страдать. Вот к чему эта инициатива приведет», — полагает Косарев.

Автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев также высказал мнение, что после ухода алкомаркетов люди начнут «брать у каких-то сомнительных личностей какой-нибудь левак, которым потом все потравятся». По его словам, для того, чтобы сократить употребление алкоголя населением, нужны другие меры — «более сложные и более комплексные», в том числе стимулы для молодежи.

Губернатор Филимонов и его инициативы

Георгий Филимонов, назначенный врио губернатора Вологодской области 31 октября 2023 года и официально вступивший в должность главы региона после выборов в сентябре 2024-го, является заслуженным мастером спорта по кикбоксингу, многократным чемпионом России, Европы и мира по версии Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO), а также призером турниров по спортивному у-шу и другим боевым искусствам.

Глава региона регулярно публикует видео со своими тренировками в соцсетях и считает, что нужно лично подавать пример здорового образа жизни.

На портале правительства Вологодской области указано, что в работу Госдумы ранее были запущены три законопроекта Филимонова, которые поддержал лично спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Два из них предусматривают ограничение продажи алкоголя вблизи объектов культуры и ограничения в сфере продажи никотиносодержащей продукции и вейпов.

Ранее в октябре Филимонов анонсировал установку в Вологде памятника Иосифу Сталину, объяснив это «запросом» со стороны общественности. Также он рассказал о планах установить в городе памятник Ивану Грозному по модели фигурки, украшающей его кабинет.