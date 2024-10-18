Закрытие магазинов, продающих алкоголь, не поможет сократить употребление спиртных напитков, считает автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев. По его словам, нужны другие меры — «более сложные и более комплексные».

В числе таких мер Пузырев назвал профилактику здорового образа жизни и «какие-то стимулирования, прежде всего направленные на молодое поколение жителей России».

«Если народ бухает, и просто закрыть половину магазинов, это не станет поводом для того, чтобы народ бросил. Народ найдет, где взять», — сказал Пузырев изданию «Инфо 24».

Он допустил, что в отсутствие алкомаркетов люди начнут «брать у каких-то сомнительных личностей какой-нибудь левак, которым потом все потравятся».

«И потом будут репортажи: у нас умерли сотни людей, которые купили бог знает что черт знает у кого», — предупредил эксперт.

Даже если воспринимать алкомаркеты как «зло», качество продаваемых там напитков находится под контролем — ими «никто, по крайней мере, не потравится», добавил Пузырев.

На прошлой неделе губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о намерении убрать алкомаркеты с рынка региона. По его словам, спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу о запрете розничной торговли алкоголя вблизи объектов культуры.

Филимонов сообщил, что в региональном правительстве готовятся «сюрпризы» для алкомаркетов сетей «Бристоль» и «Красное и Белое». «Даю намек — они уйдут с рынка Вологодской области в силу того, что мы примем законодательство и в ближайшее время мы об этом объявим», — пообещал глава региона (цитата по РБК).

Он добавил, что законы вступят в силу 1 марта 2025 года. Речь идет об ограничениях и запрете продажи алкоголя, это «будет мудро и гибко регламентировано», сообщил губернатор.

Пузырев тогда отметил, что «изгнание» конкретных ретейлеров противоречит федеральному антимонопольному законодательству. Он предположил, что в действительности Филимонов планирует только ужесточение условий розничной продажи алкоголя.