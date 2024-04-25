Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить время продажи алкогольных напитков во время майских праздников, вместо того чтобы полностью запрещать в это время реализацию такой продукции, как предложил его коллега, парламентарий Султан Хамзаев. Своей идеей Милонов поделился в разговоре с NEWS.ru.

«Бывают разные ситуации, разные люди, разные поводы. Могут быть важные события, мало ли что может быть в жизни? Конечно, я бы искренне хотел, чтобы наши люди не пили на майские праздники. Но считаю, что полностью запрещать продажу алкоголя — это неправильно. Возможно, стоит сократить время продажи алкоголя», — считает депутат.

Он отметил, что сам подобные напитки не употребляет и «другим не советует». При этом идею полностью запретить продажу алкоголя в майские праздники он назвал слишком «радикальной».

Ранее депутат Госдумы и лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением полностью запретить продажу алкогольных напитков на все майские праздничные дни. В пояснительной записке он обратил внимание на то, что ежегодно в этот период увеличивается количество пьяных водителей, отравлений алкоголем и несчастных случаев, связанных с опьянением.

Также парламентарий отметил, что федеральное законодательство не предусматривает подобные запреты, но власти регионов вправе вводить ограничения в субъектах. По его оценке, только руководство некоторых регионов «работает на опережение».

По данным Росстата, в 2023 году в стране впервые за десять лет выросло число граждан с алкогольной зависимостью. С 2010 по 2021 года напротив наблюдался тренд на снижение числа таких российских граждан.

В 2024 году Минфин предложил с начала лета повысить минимальные цены на крепкий алкоголь.