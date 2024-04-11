Минфин России предложил с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди, коньяк и ликеро-водочные изделия. Проект приказа ведомства опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, минимальная розничная цена 0,5 литра водки должна вырасти с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей, а коньяка — с 517 до 556 рублей за 0,5 литра.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года — на шампанское.

Кроме того, в перечень алкогольных напитков, на которые будет устанавливаться минимальная цена в рознице, предлагается включить ром. По задумке ведомства, его минимальная цена составит, как и у бренди, 403 рубля за 0,5 литра.

В пояснительной записке к проекту приказа необходимость индексации минимальных розничных цен объясняется рядом факторов. Среди них уровень инфляции, рост затрат на производство алкогольной продукции и повышение ставок акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов.

При разработке проекта учитывалось также влияние санкций, ослабление рубля к доллару и подорожание импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов, говорится в пояснении к документу.

Согласно одобренным ранее поправкам в Налоговый кодекс, с 1 мая по 31 декабря 2024 года для крепких спиртных напитков ставка акциза повышена с 613 рублей до 643 рублей за литр безводного этилового спирта.

В Минфине считают, что с учетом всех факторов новые минимальные цены на крепкий алкоголь будут «отражать стоимость легально произведенной единицы товара».

С аналогичной инициативой о повышении минимальных цен на водку и другие спиртные напитки крепче 28 градусов Минфин выступал еще в сентябре 2022 года. Тогда ведомство обосновывало свою инициативу повышением ставок акциза на эти напитки и высокой инфляцией.