В России впервые за десять лет зафиксирован рост числа граждан с диагностированной алкогольной зависимостью. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, опубликованные в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023», опубликованном в конце декабря.

Как отмечает газета, до 2021 года в России укреплялся тренд на последовательное снижение числа впервые выявленных людей с алкогольной зависимостью и алкогольными психозами. По данным Росстата, с 2010 по 2021 год количество таких пациентов сократилось почти в два раза. Если в 2010-м их насчитывалось 153,9 тыс. (из них 47,5 тыс. столкнулись с алкогольным психозом), то в 2021-м показатель снизился до 53 тыс. (12,8 тыс. с психозом).

Однако в 2022 году число постановок диагноза «алкогольная зависимость» впервые за долгое время выросло, увеличившись до 54,2 тыс. (12,9 тыс. с психозом).

«Коммерсантъ» приводит заявление Минздрава, который констатировал, что в период пандемии коронавируса «был нарушен тренд к снижению потребления алкоголя и непосредственно связанной с алкоголем смертности», в связи с чем «наблюдалась небольшая негативная динамика». В качестве причин в ведомстве называли «стресс от пандемии» и инфляцию, которая «опережает повышение акцизов на алкоголь».

Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев в разговоре с «Ъ» связал «откат» не только с последствиями пандемии, но также с социально-экономическими потрясениями, «усилением геополитических противостояний» и влиянием санкций. По его словам, всплеск числа алкогольных психозов и обращений за наркологической помощью наблюдался в первые месяцы эпидемии коронавируса.

В то же время, по словам Исаева, молодые россияне перестают пить алкоголь и переходят на «нехимические виды зависимости», в том числе игроманию.

«Например, номофобия — зависимость от мобильного телефона или страх остаться без него — сегодня признана одной из наиболее распространенных нехимических зависимостей. Это общемировой тренд, который пришел и в нашу страну», — добавил эксперт.

Данных Росстата недостаточно, чтобы делать однозначные выводы об изменении ситуации с алкогольной зависимостью у россиян, считает завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медуниверситета Владимир Менделевич. «Мы имеем статистику только по наркологическим диспансерам, а это вопрос, обратился человек за помощью или нет», — пояснил он.

Менделевич выразил мнение, что большее значение имеет статистика об алкогольных психозах, то есть о ситуациях, когда граждане дошли до тяжелой стадии зависимости. По его наблюдениям, в последние годы число таких случаев «резко увеличивается».