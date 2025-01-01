Водка в России с 1 января 2025 года подорожала почти на 17%. Минимальная стоимость бутылки объемом 0,5 литра выросла с 299 рублей до 349 рублей. В предыдущий раз минимальную стоимость водки повышали 1 июля 2024 года — с 281 до 299 рублей.

Новая минимальная розничная цена водки закреплена в приказе Министерства финансов России. Также с начала года поднимаются минимальные цены на бренди — с 403 рублей до 472 рублей и коньяка — с 556 рублей до 651 рубля за 0,5 литра.

Минимальная цена на самый дешевый ликеро-водочный или другой крепкий алкогольный напиток отныне составляет 277 рублей.

Подорожание алкоголя связано в том числе с повышением акцизов — сбор подняли с 643 до 740 рублей за литр содержащегося в напитке безводного этилового спирта. Так, акциз на бутылку водки объемом 0,5 литра вырос до 178 рублей.

Цены на слабоалкогольные напитки также вырастут. Акциз на большую часть сортов пива, на сидр, пуаре и медовуху с 1 января 2025 года подняли на 4 рубля — было 26 рублей, стало 30 рублей. Для крепкого пива свыше 8,6 градуса акциз подняли сразу на 7 рублей — с 51 до 56 рублей за литр.