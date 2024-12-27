В преддверии Нового года лидер «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий предложил издать закон, по которому в каждом магазине был бы «опохмелительный набор», помогающий восстановиться после «дичайшего угара». В разговоре с RTVI музыкант также дал свой совет россиянам, как избежать похмелья.

«Вот если бы депутаты были бы нормальные, они должны были бы выпустить закон, по которому, когда человек приходит затариваться крупной партией [алкоголя] перед Новым годом, каждый магазин, “Пятерочка” и всякие там дела, у них должна такая коробка быть — “опохмелин”. Туда входят разные там [лекарства] и прочие всякие вещи, чтобы раз человек вступил на пару-тройку дней в дичайший угар, то он открыл бы вот этот опохмелительный набор, сразу [принял нужные средства], проспал сутки, называется, — всё, как огурчик. И уже в этот момент снова Рождество, Старый Новый год и всё — продолжает дальше [праздновать]», — объяснил Паук.

Он выразил уверенность, что «тинейджерам, зумерам, квадробоберам не грозит похмелье», потому что вместо алкоголя молодежь употребляет энергетики и курит «химические сигареты». По мнению Троицкого, «культура алкоголя истреблена за последние 15 лет».

Всех остальных Паук призвал не смешивать виды спиртного, чтобы не страдать похмельем.

«Значит, другим людям — если они не будут смешивать шампанское с настойкой боярышника и орешника. “Орешник” — это самая модная сейчас настойка, то есть она <…> сразу вставляет, <…> и ты улетаешь на 16-й этаж, называется», — сказал он.

В конце ноября в Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «Орешник», сообщало агентство «Москва». Под этим брендом хотят производить и продавать водку, вино, виски, медовуху и другие алкогольные напитки. В первую декаду декабря РИА Новости выяснило по данным базы Роспатента, что на регистрацию товарного знака, в котором присутствует слово «Орешник», претендуют не менее семи потенциальных правообладателей.

В ноябре издание «Секрет фирмы» проанализировало данные Федеральной службы по контролю за алкогольными и табачными рынками и сделало вывод, что россияне стали «выпивать намного больше в 2024 году». При этом показатели продажи вина и водки оказались максимальными с начала ведения статистики в 2017 году.

В декабре правительство утвердило план по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России, которая была принята годом ранее. Концепция рассчитана на период до 2030 года. К этому сроку потребление алкоголя должно снизиться до 7,8 литра на человека, ожидают в Минздраве (год назад этот показатель составлял 8,9 литра на человека). План содержит 29 инициатив, среди прочего власти предлагают запретить продажу алкоголя со скидками, ограничить продажу самогонных аппаратов, запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года.