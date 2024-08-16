Основатель группы «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий после скандала с якобы фальшивой купюрой в Новороссийске 15 августа уехал на поезде в Москву. На вокзале Воронежа он дал интервью RTVI. А ночью в Мичуринске Воронежской области рок-музыканта снова задержали.

«В Мичуринске спящего арестовали. За мифическое распитие пива — где мог купить?» — объяснил Троицкий корреспонденту RTVI.

Ранее во время интервью в Воронеже рокер заявил, что в Новороссийске ему угрожали убийством, если он не покажет фальшивые деньги и оборудование для их производства.

Сергея Троицкого задержали 13 августа в магазине Новороссийска, обвинив в попытке заплатить фальшивкой. Полиция доставила Троицкого в больницу, а затем в отдел, где его оштрафовали за мелкое хулиганство. Купюру у Паука изъяли, но его самого отпустили, проведя обыск в арендованной квартире.

В четверг, 15 августа он поездом уехал в Москву. Во время долгой остановки в Воронеже с ним поговорил корреспондент RTVI.

Троицкий сказал, что основная причина задержания — борьба наркомафии против его группы, так как «Коррозия металла» продвигает принцип «Рок против наркотиков». Музыкант утверждает, что наркоторговцы подмяли под себя все ведущие российские клубы, распространяя там запрещенные вещества, а также шарики с отравляющим газом.

По словам Паука, купюру в 500 рублей ему вручили, когда давали сдачу с пятитысячной купюры, и настоящая ли она — проверить он не мог. С этой купюрой он утром 13 августа пришел в магазин, чтобы купить сигарет. Троицкий утверждает, что его избили, ударив сзади по голове пятилитровой бутылью воды, а затем залили в рот алкоголь, чтобы ввести полицию в заблуждение.

Также рокер сообщил, что штраф в 500 рублей за мелкое хулиганство он платил не сам. По словам Троицкого, это сделала сотрудница полиции, взяв его телефон и зайдя в банковское приложение.

Паук утверждает, что во время обыска в арендованной квартире «сотрудники ОБЭП» (отдела экономической безопасности (УЭБиПК) — прим.ред.) искали у него фальшивые деньги и оборудование для их производства, угрожая ему убийством.

«Но это только предлог!» — утверждает Троицкий. По его словам, всё случившееся — лишь часть охоты наркомафии на «Коррозию металла».

В дежурной части Новороссийска RTVI сообщили, что задержанный мужчина «грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками, приставал к гражданам».

В Краснодарский край Троицкий приехал, чтобы 10 августа дать концерт в новороссийском баре «Пена Паб» со своим проектом «Паук Оркестр». Группа «Коррозия металла» временно не концертирует после апрельского скандала — задержания в новгородском клубе «Ненависть». Музыкантов коллектива тогда задержали на ночь в отделе полиции и оштрафовали Троицкого на тысячу рублей.