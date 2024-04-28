На музыкантов группы «Коррозия металла» составили протоколы о демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), сообщается в телеграм-канале УМВД по Нижнему Новгороду. В ночь на 28 апреля их задержали во время выступления в ночном клубе «Ненависть».

Как сообщили в региональной полиции, протоколы составлены в отношении 57-летнего, 19-летнего и 42-летнего мужчин — их имена не сообщаются. Ранее директор группы Мария Рунова говорила, что задержаны лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий (Паук) и два гитариста.

«Коррозия металла» — основанная Троицким в 1984 году трэш-метал-группа, известная вызывающими текстами песен и эпатажными выступлениями. Музыкант утверждает, что позаимствовал название коллектива из задания на школьном экзамене по химии: «Коррозия металла разъедает станки и гайки, мешает строительству коммунизма». Многие песни группы внесены в федеральный список экстремистских материалов, их исполнение запрещено.

Силовики ворвались на концерт «Коррозии металла», который проходил в нижегородском клубе «Ненависть», в ночь на 28 апреля. На опубликованных телеграм-каналом Baza кадрах видно, как посетители легли на пол. Baza утверждает, что несколько человек пострадали. В частности, у Руновой диагностировали сотрясение мозга, а один из организаторов концерта получил сильный ушиб, пишет канал.

Кроме того, Baza сообщала, что при допросе в гримерке музыкантов якобы «избивали» и «грубо обращались с ними», а также «запрещали выходить в туалет» и «отобрали мерч». В итоге всех кроме Троицкого и двух гитаристов отпустили, рассказала телеграм-каналу директор коллектива.

Shot уточняет, что помимо членов группы, были задержаны еще несколько человек с татуировками в виде свастики и люди, предположительно находившиеся в состоянии наркотического опьянения. Рунова говорила, что вместе с музыкантами были задержаны около 40 посетителей.

«Всю публику положили. Что-то искали. <…> Сотрудники проявили дичайшую бдительность, обеспечили охрану безопасности в клубе», — рассказал РЕН ТВ сам Троицкий.

В полиции уточнили, что при задержании у членов коллектива изъяли книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой. Рунова отмечает, что это была не предназначенная для продажи брендированная продукция группы, где изображены «древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».

Речь идет о коловрате — символе, который включен в федеральный список экстремистских материалов под №947. На сайте Минюста указано, что по решению Красноармейского райсуда Волгограда от 02 ноября 2010 года в России запрещено «изображение фигуры человека, правая рука которого вытянута в традиционном нацистском приветствии, с наличием изображения, сходного с нацистской символикой до степени смешения (коловрат) и кельтского креста».

В РПЦ объясняли, что термин «коловрат» в начале 1990-х годов ввел «бывший диссидент и один из основателей русского неоязычества и неонацизма Алексей Добровольский (Доброслав)» для четырехлучевой и восьмилучевой свастик, после чего его начали использовать неонацисты и скинхеды. В статье на сайте Курганской епархии говорилось, что неоязычники считают нацистскую свастику «украденным» из «ведической религии» древних славян символом солнцеворота (коловратом), который ассоциировался с днем Ивана Купалы.

Статья о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики (20.3 КоАП) предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного нарушения.

В конце января 2024 года Сергей Троицкий был задержан за распитие водки на премьере фильма «Брат-3» в кинотеатре «Октябрь». Сам музыкант назвал произошедшее «перформансом с 10-ю бутылками водки». «Несмотря на то что в баре кинотеатра свободно продаются водка и пиво, нам вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте», — рассказывал он тогда. В итоге Троицкого отпустили без составления протокола и привлечения к административной ответственности.

Летом 2019 года музыканта задерживали в подмосковном поселке Пауковка-1, где у него есть дача. По словам самого Троицкого, он и еще несколько человек были доставлены в отделение полиции после поисков пропавшего велосипеда соседского ребенка.

В 2016 году музыканта арестовали в Черногории по подозрению в поджоге дома россиянина, пустившего его к себе пожить. Троицкого приговорили к 10 месяцам тюрьмы, но через полгода выпустили по УДО.

В 2015 году в Орле Троицкого судили по обвинению в «возбуждении ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства» за исполнение песни «Бей чертей» в одном из городских клубов осенью 2013 года. На тот момент эта песня уже была внесена в федеральный список экстремистских материалов и запрещена. В результате музыканта признали виновным и оштрафовали на 150 тысяч рублей. Обвинение просило о штрафе в размере 250 тысяч рублей, но суд счел, что в деле есть смягчающие обстоятельства и нет отягчающих. Орловские СМИ писали, что Паук осознанно превращал каждое заседание в фарс, а на последнее, где оглашали приговор, не явился.

В ноябре 2014 года музыканта задержали в Москве. Он ехал в качестве пассажира на автомобиле BMW, которым управляла женщина. Машину, выехавшую на встречную полосу, остановили гаишники. Узнав, что его знакомой грозит лишение прав, Троицкий схватил лежавший в салоне топор и начал угрожать им сотрудникам правоохранительных органов. В результате он был арестован на двое суток за мелкое хулиганство.

В январе 2014 года лидера «Коррозии металла» задержали в новосибирском аэропорту Толмачево «за нецензурную брань в адрес полицейских и буйное поведение» при отказе сдать в багаж флакон с валокордином. В результате суд оштрафовал музыканта на 2 тысячи рублей. Свою вину он так и не признал, обещая подать против аэропорта иск на 17 млн рублей.