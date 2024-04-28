Солиста «Коррозии металла» Сергея Троицкого (Паука) оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики по ч. 1 ст. 20.3 КоАП, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Аналогичный штраф получили и два гитариста группы — 19-летний Данила Буренков и 42-летний Рамиль Зейналов. Троицкий уже заявил, что намерен оспорить решение суда.

SHOT утверждает, что музыкант задолжал российской налоговой 275 тысяч рублей, а судебные приставы якобы разыскивают его из-за долга в тысячу рублей.

Причиной штрафа стали товары с запрещенной символикой — футболки, толстовки и книги, которые продавались на концерте коллектива 27 апреля, заявили в суде. По словам судьи, в деле есть фотографии, на которых запечатлены футболка с символикой немецкой дивизии СС «Мертвая голова» и книга с символами нацистской армии.

Троицкий заявил, что выступал на сцене, а не продавал «сомнительную» атрибутику. Он добавил, что часть товаров в клуб привез другой человек.

«Я признаю свою вину, что не позаботился о том, чтобы изъять из окружения любые артистические предметы, которые могут вызвать малейшее сомнение. <…> У меня не было умысла вести какую-то пропаганду», — сказал музыкант.

Он пообещал нанять дополнительных сотрудников, которые будут тщательнее проверять мерч.

На суде Троицкий попросил разрешить отвечать ему сидя из-за плохого самочувствия после ночи, проведенной в камере для административно задержанных, указывает РИА Новости.

О плохом самочувствии задержанных участников группы рассказала телеграм-каналу Shot директор коллектива Мария Рунова. По ее словам, условия содержания в изоляторе «не самые лучшие»: музыканты сидели на холодном полу и пили воду из-под крана. У самого молодого задержанного — 19-летнего гитариста Даниила — не было теплой одежды. Он утверждал, что у него поднялась температура, но градусник ему дать отказались, подчеркнула директор «Коррозии металла».

По словам Руновой, не дали лекарства и Троицкому, у которого после инсульта была диагностирована гипертония второй стадии. Лекарств у музыканта с собой не было: директор группы говорит, что сумку с ними уже отправили в Москву, а Mash пишет, что медикаменты остались в клубе, где проходил концерт.

Рунова предупредила, что намерена подать в полицию заявление из-за грубых действий сотрудников правоохранительных органов во время задержания.

Троицкий заявил каналу SHOT, что следующий концерт группы, который должен состояться в ДК «Боровичи» в подмосковных Мытищах, оказался под угрозой из-за пропажи запасных гитар — акустической Takamine и бас-гитары Clevan.

Задержание музыкантов «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде

27 апреля «Коррозия металла» выступала в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Во время концерта в зал ворвались силовики и задержали музыкантов. Телеграм-канал Baza уточнил, что выступление группы было прервано после песни «Мертвый Распутин». Во время задержания несколько человек пострадали. В частности, у Руновой диагностировали сотрясение мозга, а один из организаторов концерта получил сильный ушиб, пишет канал.

Shot отмечал, что были задержаны еще несколько человек с татуировками в виде свастики и люди, предположительно находившиеся в состоянии наркотического опьянения. Рунова говорила о задержании около 40 посетителей.

«Избили людей, которые пришли послушать концерт, отдохнуть. Сорок человек из зала забрали в 5-е и 6-е отделения нижегородской полиции. <…> Людей раздевали, проверяли, какие у них татуировки, в каких местах. Они ходили нам по рукам, по ногам, угрожали выбить зубы, посадить, подбросить наркотики», — рассказала Рунова «Подъему».

Она пояснила, что претензии возникли к не предназначенному для продажи мерчу группы, на котором изображены «древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».

«С каких пор коловрат считается нацистской символикой? Это исконно русский знак, не свастика», — утверждает директор группы.

Коловрат — символ, который включен в федеральный список экстремистских материалов под №947. По решению Красноармейского районного суда Волгограда от 2 ноября 2010 года в России запрещено «изображение фигуры человека, правая рука которого вытянута в традиционном нацистском приветствии, с наличием изображения, сходного с нацистской символикой до степени смешения (коловрат) и кельтского креста», указано на сайте Минюста.

Сам Троицкий подчеркивал, что группа «занимается музыкой», а нацистскую символику не только не пропагандирует, но и не разбирается в ней.